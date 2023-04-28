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GENAR’dan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için yeni anket! Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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GENAR’dan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için yeni anket! Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu?

A Haber’de Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan’da 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde adayların son oy oranını GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş açıkladı. Anket sonucuna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açık ara önde. İşte yeni seçim anketi...

GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş A Haber'de 14 Mayıs seçimleri için yapılan son anketi duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

"Sizin oy verme davranışınızdan bağımsız olarak söyleyiniz. Yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimini kim kazanır?" sorusuna vatandaşlar yüzde 51,7 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 48,3 olarak ölçüldü.

SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA ANKETLER NE DİYOR?

İhsan Aktaş, "İki cumhurbaşkanı adayı karşı karşıya gelince Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 51,7 Kılıçdaroğlu 48.3'de. Bir önceki seçime yakın bir şey var. Zaten bu seçimin bıçak sırtında olduğunu birçok araştırma firması söylüyor" ifadelerini kullandı.

MİLLETVELİLİ SEÇİMLERİNDE AK PARTİ ÖNDE

AK Parti yaklaşık 7-8 ayıdır 38-42 bandını koruyor. Aşağılardan geldiği için kıymetli. CHP 22-24 çizgisindeydi dört partinin katılmasıyla beraber 2 puanlık artış var. (Memleket Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin adaylarının CHP'ye katılmasıyla)

İNCE VE OĞAN'IN OY ORANI

Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.

Aynı anket firmasının düzenlediği milletvekili genel seçiminde AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.1 olurken CHP'nin oy oranı yüzde 26.2 olarak açıklandı.

KENDİ İÇLERİNDE ÇATIŞMA VAR

HDP aslında 12'lere kadar çıkmıştı. Ama küçük araştırmalarda ölçüştüğümüzde biraz daha oyları düşük. TİP, HDP'de oy almaya başladı. Kendi içlerinde çatışma oluşmuş.

İYİ PARTİ YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ

İYİ Parti yaklaşık krizden önce 11-12 oyları vardı. Daha 14'e kadar çıkmıştı. Krizden sonra oyları yüzde 7'ye kadar düştü. Bir parti yüzde 13'den 7'YE düşmesi büyük bir travmadır. Oyların yüzde 50'ye yakını kaybetti. Bir de Konda'nın yüzde 19 açıklamasından yüzde 7'ye düşebiliyorsa o parti kapanır.

AK Parti'nin ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oy oranı yüzde 7.3 olurken son anketlerde büyük düşüş yaşayan İYİ Parti'nin oy oranı ise 7.4 oldu.

YENİDEN REFAH'TA SON DURUM

Başkan Erdoğan'a güçlü desteğini açıklayan Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı ise 1,6 olarak ölçüldü.

Bu ankete göre Cumhur İttifakı zorlu 14 Mayıs seçiminden kayda değer bir farkla zaferle çıkıyor.

İŞTE YENİ ANKETE GÖRE PARTİLERİN OY ORANI

AK PARTİ: 39,1

CHP: 26,2

HDP: 10,6

İYİ PARTİ: 7,4

MHP: 7,3

TİP: 2,7

MEMLEKET PARTİSİ: 2,6

YENİDEN REFAH: 1,6

DİĞER PARTİLER TOPLAMI: 2,5

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİM KAZANACAK?" SORUSUNUN ÇAPRAZ TABLOSU

Çapraz okumayı vatandaşın hissiyatı olarak değerlendiren İhsan Aktaş, "AK Partililerin yüzde 98'i Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağına inanır. CHP'ye oy verenlerin yüzde 92'si Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanıyor." dedi.

Aktaş şunları kaydetti:

"HDP'nin yüzde 18'i Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağına yüzde 80'nin Kılıçdaroğlu'na inanıyor. MHP'lilerde normalde bu çok düşüktü. Bu 'Adayımız Belli Kararımız Net'ten sonra sürekli yukarı yükseldi. Yüzde 83'ü Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyor.

İYİ Partililerin yüzde 20'si Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağına inanıyor. Demek ki vatandaşın hissiyatında yüzde 54 oranında Recep Tayyip Erdoğan kazanacak diye bir görüş var."

Yeni seçim anketi sonucu belli oldu YENİ SEÇİM ANKETİ SONUCU BELLİ OLDU

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