GENAR’dan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için yeni anket! Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

"Sizin oy verme davranışınızdan bağımsız olarak söyleyiniz. Yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimini kim kazanır?" sorusuna vatandaşlar yüzde 51,7 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 48,3 olarak ölçüldü.

SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA ANKETLER NE DİYOR?

İhsan Aktaş, "İki cumhurbaşkanı adayı karşı karşıya gelince Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 51,7 Kılıçdaroğlu 48.3'de. Bir önceki seçime yakın bir şey var. Zaten bu seçimin bıçak sırtında olduğunu birçok araştırma firması söylüyor" ifadelerini kullandı.

MİLLETVELİLİ SEÇİMLERİNDE AK PARTİ ÖNDE

AK Parti yaklaşık 7-8 ayıdır 38-42 bandını koruyor. Aşağılardan geldiği için kıymetli. CHP 22-24 çizgisindeydi dört partinin katılmasıyla beraber 2 puanlık artış var. (Memleket Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin adaylarının CHP'ye katılmasıyla)