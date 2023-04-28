Yeni 'Gezi' hazırlığı mı? Batı medyasında kaos ve darbe çağrısı
Türkiye'deki seçimlere yönelik türlü spekülasyonlara imza atan Batı medyası, bu kez Başkan Erdoğan'ın ciddi bir hastalığı olduğunu iddia etti. FETÖ destekçisi ABD'li Michael Rubin, darbe çağrısı içeren skandal ifadelerle dolu bir yazı kaleme aldı, "Erdoğan ölürse kutlama için çok erken olacak" ifadesini kullandı. Yeni 'Gezi' hazırlığı mı yapılıyor? Batı medyasında kaos ve darbe çağrısı ne anlama geliyor? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Bülent Erandaç değerlendirdi.
Bölgesel ve küresel siyaset için önemli sonuçlar barındıran Türkiye'deki seçimler, uluslararası medyanın da gündeminde. Batı medyasında spekülasyonların ardı arkası kesilmezken bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin bir algı operasyonu başlatıldı.
Başkan Erdoğan'a olan düşmanlığıyla bilinen Amerikan Girişimcilik Enstitüsü uzmanlarından Michael Rubin, "Erdoğan'ın ciddi bir rahatsızlığı var ancak duyurulmuyor" iddiasında bulundu. Rubin'in "Erdoğan ölürse kutlama için çok erken olacak" başlıklı skandal analizinde tehdit içeren mesaj ve çağrılar yer aldı.
FETÖ destekçisi ismin amacı ne? 14 Mayıs'ta sokakları karıştırma hamlesi mi? Yeni 'Gezi' hazırlığı mı yapılıyor? Batı medyasında kaos ve darbe çağrısı ne anlama geliyor? Türkiye seçimleri Batı'yı neden ilgilendiriyor? Siyaset gündeminin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Bülent Erandaç değerlendirdi.
Bülent Erandaç'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Bu Millet İttifakı'nı bir araya getiren bir derin Avrupa ve Amerika projesidir. Bu projeyi zaten ABD Başkanı Joe Biden açıkladı. AK Parti'den oy tırtıklamak için Ahmet Davutoğlu'nu ve Ali Babacan'ı kullanıyorlar. Meral Akşener'i MHP'den kopardılar. Bunlara devamlı olarak destek veriyorlar. Bu Rubin bir kan emicidir, bir ajandır ve Türkiye düşmanlarının başında gelir. Bunları eskiden beri biliyoruz ve bunun yanında birçok isim vardır.
Bunların tek derdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Uzun zamandan beri bunun üstüne çalışıyorlar ve Millet İttifakı'nı bunun için bir araya getirdiler. FETÖ, PKK bunlar derin Amerika aparatıdır ve topyekün saldırıyorlar. Şu anda geçmişte 7 düvele verdiğimiz gibi bir savaş var. Burada aynı isinler aynı ülkeler ile karşımıza çıkan katiller koalisyonu var. Bunların dertleri Türkiye'yi NATO'ya ve Avrupa'ya bağlamak ülkemizi köle yapıp emir alan kıvama getirmek istiyorlar.
Bunlar yüzyıllarca Afrika ve Müslümanların kanını emdiler. Bir düzen kurdular, NATO diye bir şey kurup dünyayı 2'ye böldüler. Burada ülkeleri çarpıştırıp ülkeleri böldüler. Suriye ve Irak'ta yaşanan olaylar bölge hareketidir. Buradan sonra İran ve Türkiye hedeflerinde yer alıyor. Bunların arkasındaki adam Rubin'dir. Katil ruhludur içinde olduğu bir çok kuruluş var ve her yerde adamları vardır. 15 Temmuz'da bunların hepsinin ismi vardı. Büyük Ada'da toplantı yaptılar gelip kaçtılar ve aranıyorlar. Rubin işte bunların içindeki bir adamdır.
Türkiye düşmanlığını dışarıdan körüklüyor. CIA ve Pentagon içinde yer alan takım Türkiye'nin bölünmesini engelleyen Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar. Türkiye'yi bölü kanını emip Akdeniz'e girecekler, hedefleri bu. Kıbrıs'ı paylaşmak istiyorlar. İşte Ukrayna'yı bugün göz göre göre paramparça ettiler. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu noktada ne Amerika ne Rusya diyor dediği tek şey BAĞIMSIZ TÜRKİYE. Stratejik yatırımlar onları çıldırtıyor. TCG Anadolu, Altay, İMECE ve Karadeniz gazı gibi projeler onları çıldırtıyor."
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