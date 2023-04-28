Yeni ’Gezi’ hazırlığı mı? Batı medyasında kaos ve darbe çağrısı

Bunlar yüzyıllarca Afrika ve Müslümanların kanını emdiler. Bir düzen kurdular, NATO diye bir şey kurup dünyayı 2'ye böldüler. Burada ülkeleri çarpıştırıp ülkeleri böldüler. Suriye ve Irak'ta yaşanan olaylar bölge hareketidir. Buradan sonra İran ve Türkiye hedeflerinde yer alıyor. Bunların arkasındaki adam Rubin'dir. Katil ruhludur içinde olduğu bir çok kuruluş var ve her yerde adamları vardır. 15 Temmuz'da bunların hepsinin ismi vardı. Büyük Ada'da toplantı yaptılar gelip kaçtılar ve aranıyorlar. Rubin işte bunların içindeki bir adamdır.