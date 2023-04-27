Akit Medya Grubu binasında yangın! 11 katlı binadaki tekstil malzemeleri tutuştu! İşte yangından ilk görüntüler...

TEKSTİL MALZEMELERİ TUTUŞTU

Yangın Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın nedeniyle binanın kullanılamaz hale geldiği görülürken, yangının büyüklüğü dron ile çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.