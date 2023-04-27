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Akit Medya Grubu binasında yangın! 11 katlı binadaki tekstil malzemeleri tutuştu! İşte yangından ilk görüntüler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Akit Medya Grubu binasında yangın! 11 katlı binadaki tekstil malzemeleri tutuştu! İşte yangından ilk görüntüler...

İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangın etkisini artırırken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına devam ettiği yangın dron ile havadan görüntülendi. İşte detaylar...

Küçükçekmece'de bulunan 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın büyüdü. Akit gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binanın büyük kısmını alevler sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

TEKSTİL MALZEMELERİ TUTUŞTU

Yangın Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın nedeniyle binanın kullanılamaz hale geldiği görülürken, yangının büyüklüğü dron ile çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

Akit Medya Grubu binasında yangın AKİT MEDYA GRUBU BİNASINDA YANGIN

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