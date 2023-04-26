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Atak-2 helikopteri ilk kez A Haber'de! Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Atak-2 helikopteri ilk kez A Haber’de! Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı

Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında vitrine çıkarmaya hazırlanan Atak-2  helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı. A Haber özel bir yayınla Atak-2 helikopterini ekrana getirdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş’ın konuğu olan TUŞAŞ’ın Genel Müdürü Temel Kotil anlattı. Kotil, "Atak-2 bir iki günde havada olacak. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta ANKA-3'ü göklerde göreceğiz. İnsansız helikopter yapıyoruz. Bunlar Türk mühendislerinin üstün başarısı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iş birliği ile hayata geçen, 'Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi' kapsamında geliştirilen ATAK-2 helikopteri A Haber tarafından ilk kez görüntülendi.

Temel Kotil'in A Haber'deki açıklamaları:

Önümüzdeki 1-2 içinde göklerde olmasını bekliyoruz. Burası bizim özel yerimiz ve helikopteri burada çalıştırıyoruz. Pilotlarımız içindeydi ve 4 defa çalıştırdık. Şu anda Atak-2 yere bağlı ve kalkmaya çalıştığı zaman 11 ton kalkmaya çalışıyor. Aslında pratik olarak bu helikopter şu anda burada uçuyor. Yer testi olarak bunu yapıyoruz. Aşağı doğru kocaman bir hava bastırıyor. Bunun altında büyük bir tesis var. O havayı yutuyor yoksa buralar karışır. 4 bin beygir ile şaftı dönüyor. Bahtı açık olsun. Atak helikopteri olarak dünyadaki en büyük helikopter. Bunun muadili Apachi denilen bizim helikopterimiz ondan daha uzun. O helikopter 8-9 ton Atak-2 11 ton ağırlığında.

Rusların Mi-28'leri var ondan da güçlü bir sistemden bahsediyoruz. Yeni tasarlandı, her şeyi Türk. Motoru sadece yurt dışında geliyor, inşAllah onu da Türkiye yapacak. Tümüyle yerli ve milli helikopter. 1,5 ton patlayıcı taşıma gücü var. Normalde helikopter savaş sahasına yaklaşamazlar çünkü saldırıya çok açıklar. Bunu Rus helikopterlerine karşı Ukrayna'nın mücadelesinde gördük. Atak-2 uzaktan angaje olabiliyor. Üzerindeki elektronik savaş sistemi, güdüm sistemi ve kendini koruma sistemi ile beraber bunu yapabiliyor. Atak-2 bu hafta için havaya kalkacak. 2025 yılında bunu teslim edeceğiz.

Bir helikopter yaptığınız zaman transmisyonunu yapmanız lazım. Bunu Türk mühendisleri tasarladı, Gökbey'in de öyleydi. Onu biz ürettik ve çalıştırdık. TUSAŞ olarak Türkiye olarak bunu yaptık. Kuyruktaki pervane sistemlerini yine bizim mühendislerimiz yaptı. Teknisyenlerimizi de unutmayalım onlarında büyük emekleri var. Atak-2 çok güçlü bir platform. Bir sonraki versiyonu 6 bin beygir olacak. Başka helikopterler de böyle bir güç yok. Daha iyi malzeme kullandık. Üzerine gelecek olan silah sistemleri Roketsan'dan geliyor. Roketsan bu konuda dünyada 1 numaradır. Üzerine gelecek olan elektronik harp sistemi ASESLSAN'dan geliyor. O da yine bir numara. Türkiye devrim yaptı ve artık bir numara oldu. Çünkü kendi özgün tasarımımızı yapabiliyoruz. Her şeyimizi giderip test edebiliyoruz. Bunu sertifikalandırıp satabiliyoruz.

ANKA-3 şu anda taksi yapıyor. Onu da yakın zamanda göklerde göreceğiz. Hedefimiz haftalar içinde bunu yapmak Tabi ki bunların emniyetlerini gözden geçirdikten sonra bunu yapacağız. Tüm testleri tekrar tekrar yapıyoruz. Pilotlarımız simülatör ile eğitim alıyorlar ve çok ciddi bir hazırlık ile geliyoruz. 1 ya da 2 haftamız kaldı. Çok fazla ürün üzerinde çalışıyoruz kısa zamanda bu kadar ürünü çıkarmak kolay değil. Biz 18 Mart olarak söyledik bunda bir sapma oldu ama vatandaşlarımızı bizi biraz hoş görsünler. Çünkü dünya bu kadar üst seviye 4 tane ürünü çıkaran yok. Burada asıl gurur teknisyenlere ve mühendislere ait. Tasarım tamamen Türk ürünü, bunu üzerinde kimsenin bir fikri yok. Bunlar Türk mühendislerinin işidir.

Hürjet uçtu, Milli Muharip Uçağı yapması gerekeni yaptı. ANKA-3 var Atak-2 var. Sonrasında görünmeyen İHA'mız var. Burada aynı zamanda insansız helikopter yapıyoruz. Biz işimize bakıp bunu bitirmek istiyoruz. Biz 100. yıla ciddi bir hazırlık ile gelmek istedik. Bizim bütün gayretimiz bu. Bundan sonrası bizim olacak. Buna hep beraber inanıyoruz. Bizi 'olmaz, yapamaz' diye uyuta uyuta büyüttüler ama gençler ve biz gözümü açtık. Biz yapabiliriz bu yüzyıl bizim. Atak vardı Atak-2 geliyor, Gökbey vardı daha büyüğü geliyor. İnsansız helikopter yapıyoruz. Gökbey'in büyüğü 2026'de teslim edilecek. Burada önemli olan teslimatlardır. 2025'te bundan 3 tane teslim etmiş olacağız. Her ay 2 tane yaparak gideceğiz. Bunun satışı da çok güzel olacak. Helikopter de böyle bir yelpaze oluşturduk.

Sabit kanatta Hürkuş, Hürjet ve MMU ile bir yelpaze oluştu. İHA'da Anka'mız vardı çok iyi satıyor ve Türkiye'ye iyi para getiriyor. Aksungur var o da çok satılıyor. ANKA-3 olacak ve burada bir yelpaze olacak. Son teknoloji süpersonik uçabilecek. Bombalar görünmemesi için içine saklanmış durumda. Dünya ne yapıyorsa biz de ona soyunmuş durumdayız. Bütün gayretler bir yelpaze olması için. TUSAŞ bir uçak sanayi olarak dünyanın yaptığı işi soyunmuş durumdayız. 1 bin mühendis ile başladık 6 bine geldik ve 7 bin mühendis olma hedefimiz var. Sonrası için 10 bin ve 20 bin mühendis ile yola devam edeceğiz.

Atak-2 helikopteri ilk kez A Haber’de! ATAK-2 HELİKOPTERİ İLK KEZ A HABER'DE!

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