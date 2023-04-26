Atak-2 helikopteri ilk kez A Haber’de! Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı

Hürjet uçtu, Milli Muharip Uçağı yapması gerekeni yaptı. ANKA-3 var Atak-2 var. Sonrasında görünmeyen İHA'mız var. Burada aynı zamanda insansız helikopter yapıyoruz. Biz işimize bakıp bunu bitirmek istiyoruz. Biz 100. yıla ciddi bir hazırlık ile gelmek istedik. Bizim bütün gayretimiz bu. Bundan sonrası bizim olacak. Buna hep beraber inanıyoruz. Bizi 'olmaz, yapamaz' diye uyuta uyuta büyüttüler ama gençler ve biz gözümü açtık. Biz yapabiliriz bu yüzyıl bizim. Atak vardı Atak-2 geliyor, Gökbey vardı daha büyüğü geliyor. İnsansız helikopter yapıyoruz. Gökbey'in büyüğü 2026'de teslim edilecek. Burada önemli olan teslimatlardır. 2025'te bundan 3 tane teslim etmiş olacağız. Her ay 2 tane yaparak gideceğiz. Bunun satışı da çok güzel olacak. Helikopter de böyle bir yelpaze oluşturduk.