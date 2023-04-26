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Seçime özel konteyner! Depremzedeler burada oy kullanacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.04.2023
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Seçime özel konteyner! Depremzedeler burada oy kullanacak

ATV Haber ekipleri gece gündüz demeden deprem bölgesine kurulacak seçim konteynerlerini üretildiği çalışma noktasına gitti. Seçim hazırlıklarının yetişmesi için çok yoğun bir mesai harcanıyor.

Düzce'de seçim konteynerleri çok özenli ve titiz şekilde üretilmeye devam ediyor. Şu anda onlardan birinin içindeyiz. Burada aynı anda iki kişi oy kullanabilecek. Masa ve sandalyeleri görüyorsunuz. Görevliler seçim günü işte buralarda olacak. Yan tarafta ikinci bir kabin var. Burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Konteynerlerde malzemeler birinci sınıf seçildi ve özellikle de hava şartlarına uygun hale getirildi.

ATV mikrofonlarına konuşan Düzce Vali Yardımcısı Taha Altuntaş, "İki vatandaşımızın aynı anda oy kullanabileceği iki kabinimiz mevcut. Tek tarafı perdeli, diğer tarafı sabit olmak üzere ve oradaki görevlilerimizin oturabileceği masa ve sandalyelerimizi dizayn ettik. Gayet oy kullanmaya elverişli sağlıklı bir çalışmayı sağlayabilecek düzenin kurulduğu bir üretim yapıldı." dedi.

Deprem bölgesine seçim konteynerlerinin ulaştırılması için gerçekten de insan üstü bir çaba sarf ediliyor. 7/24 çalışmalar aralıksız gece gündüz devam ediyor. İşte onlardan birinin örneğini görüyoruz. Ve burada günde 150 üretim yapılıyor ve kısa sürede bölgeye ulaştırılıyor.

Taha Altuntaş, "Bugüne kadar 5 bin konteyner gönderdik. Buradaki 800 çalışanımızla bölgedeki aciliyetin farkındayız. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz ve 7/24 Pazar günü de dahil olmak üzere gece mesaisi de dahil süreç valiliğimizin kontrolü altında işliyor." ifadelerini kullandı.

Düzce Konteyner Üretim merkezinde sadece seçim için konteynerler üretilmiyor. Aynı zamanda engellilere özel konteynerler de var. Aynı zamanda yaşam konteynerleri de var. Aynı zamanda esnaflar için düşünülen dükkan tarzında konteynerler de var. İşte çalışma işte üretimin merkezi.

Altuntaş "Bunlar ne kadar geçici yaşam alanı da olsa insanlarımızın çok rahat edebileceği şekilde tasarlandı, dizayn edildi. İçinde banyosu, tuvaleti, daha portatif kullanabilir tasarruf amaçlı mutfak tezgahından tutunda benzer hususların düşünüldüğü bir konteyner alanı dizayn edildi." şeklinde konuştu.

Sevkiyatlar başladı. İki konteyner daha TIR'a yüklendi ve deprem bölgesine doğru yola çıktı.

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Seçime özel konteyner! İşte üretim merkezi SEÇİME ÖZEL KONTEYNER! İŞTE ÜRETİM MERKEZİ

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