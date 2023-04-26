Seçime özel konteyner! Depremzedeler burada oy kullanacak

Düzce'de seçim konteynerleri çok özenli ve titiz şekilde üretilmeye devam ediyor. Şu anda onlardan birinin içindeyiz. Burada aynı anda iki kişi oy kullanabilecek. Masa ve sandalyeleri görüyorsunuz. Görevliler seçim günü işte buralarda olacak. Yan tarafta ikinci bir kabin var. Burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Konteynerlerde malzemeler birinci sınıf seçildi ve özellikle de hava şartlarına uygun hale getirildi.