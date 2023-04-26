ATAK-2 helikopteri ilk kez görüntülendi: Dünyada başka örneği yok!

ATAK-2 HELİKOPTERİ ÇOK YÖNLÜ BİR SİSTEM İÇERİYOR
Helikopterin yer aldığı 993 numaralı binanın öncelikle GÖKBEY helikopteri için tasarlandığını ve sonraki helikopterler için de kullanılacağı düşünülerek büyük tasarlandığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Burası özellikle zorlu testleri yaptığımız bir binamız. Helikopteri tamamen yere bağlıyoruz. Uçuşta dahi helikopterin görmeyeceği zorluktaki testleri, burada yere bağlı halde yapıyoruz. Helikopteri tamamen yere bağlayıp önce motor çalıştırmalar, rezonans testleri daha sonra yük testlerimizle helikopterimizin tüm sistemlerini, yapısalını, transmisyonunu, rotorunu, motor entegrasyonunu, aviyonik ve elektrik sistem entegrasyonunu tamamen burada doğrulayıp, 'Bu aşamadan sonra evet helikopter uçuş için güvenli' diyoruz ve uçuşa veriyoruz" dedi.
"Bu binanın amacı da bu. Yukarıda bir izleme odamız var. Helikopterimiz ciddi şekilde enstrümante. Üzerinde 600 civarında sensör var. Aynı zamanda sayısal hatlardan da veri alıyoruz. Bunlarla beraber yaklaşık olarak 10-15 bin civarında verimiz var. Bunlar canlı olarak yukarıdaki kontrol odamıza iletiliyor. Bütün testlerde gerçek zamanlı olarak tasarım ekiplerimiz bu verileri inceliyor, herhangi bir sorun olması durumunda, bir anomali tespit edilmesi durumunda teste doğrudan müdahale edebiliyorlar. Bütün testi de bu binada kontrol odasından yönetiyor arkadaşlar."