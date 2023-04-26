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ATAK-2 helikopteri ilk kez görüntülendi: Dünyada başka örneği yok!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iş birliği ile hayata geçen, 'Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi' kapsamında geliştirilen ATAK-2 helikopteri ilk kez görüntülendi. Proje Baş Mühendisi Mehmet Yılmaz: "23 Nisan itibarıyla iki motorumuzu da ayrı ayrı çalıştırdık. Motor çalışma faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:24
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ATAK-2 helikopteri ilk kez görüntülendi: Dünyada başka örneği yok!

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilip sahaya indirilen ATAK-2 helikopteri ilk kez görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iş birliği ile, yoğun bir çalışma sürecinden çıkan ATAK-2 helikopteri ilk uçuşuna hazırlanıyor. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Ürün Baş Mühendisi Mehmet Yılmaz basına yaptığı açıklamada, "23 Nisan itibarıyla iki motorumuzu da ayrı ayrı çalıştırdık. Motor çalışma faaliyetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATAK-2 helikopteri ilk kez görüntülendi: Dünyada başka örneği yok!

"Bu helikopterle yerde yaklaşık 15 saat motor çalıştırma hedefimiz var. Bundan sonra uçuşa hazır olacak. Şu an için bir aksaklık görünmüyor. Bir hafta içerisinde uçuşa gitmeyi hedefliyoruz" dedi.

"ATAK-2 HELİKOPTERİ ÜZERİNDE ÇOK ÖZVERİLİ ÇALIŞTIK"

"Çok özverili ve yoğun bir çalışmayla helikopterimizi bu kadar kısa sürede hazır hale getirdik. Şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla böyle bir örnek dünyada da yok. Burada tasarımcısından planlamacısına, üretimine, teknisyenine kadar çok ciddi bir emek var. 24 saat, 3 vardiya esasına göre çalıştı arkadaşlar. Çok özverili çalışarak ürünü bu hale hep beraber getirdik"

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ATAK-2 helikopteri ilk kez görüntülendi: Dünyada başka örneği yok!

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Ürün Baş Mühendisi Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır TUSAŞ'ta görev yaptığını ve şirketin yürüttüğü birçok helikopter geliştirme ve modernizasyon projesinde sorumluluk üstlendiğini söyledi.

ATAK-2 Projesi'nin 2019 yılında imzalandığına ve daha önce faaliyetler olsa da nisan ayı itibarıyla resmi olarak çalışmaya başladıklarına işaret eden Yılmaz, "Çok hızlı bir geliştirme süreci yaşadık. Çok hızlı bir tasarım süreci geçirdik. Bundan yaklaşık 2 yıl önce erken uçuş kararı alındı. Biz de erken uçuş kararına yönelik çalışmalarımızı başlattık ve hızlandırdık. Yaklaşık bir senedir parça üretimi ve ekipman tedariki gerçekleştiriyoruz. Son 3-4 aydır helikopterimizin gövde montajı ve nihai montaj işlemlerini gerçekleştirdik." dedi.

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ATAK-2 helikopteri ilk kez görüntülendi: Dünyada başka örneği yok!

Bütün ekibin çok yoğun ve ciddi bir çaba sarf ettiğini ve çok özverili bir çalışma gerçekleştirildiğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"MOTORU GELİŞTİRİRKEN ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLEDİK"

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Ürün Baş Mühendisi Mehmet Yılmaz, "Gece gündüz ilgili bütün arkadaşlar sistemlerine sahip çıktılar. Helikopterin üzerinden ayrılmadılar. Sabah akşam test yaptılar. Montaj faaliyetlerine destek verdiler. Aynı zamanda montaj ekibimiz, üretim planlama kontrol ekibimiz, üretim mühendisliği ekibimiz çok ciddi destekte bulundu. Ekip olarak gerçekten çok özverili ve yoğun bir çalışmayla helikopterimizi bu kadar kısa sürede hazır hale getirdik. Şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla böyle bir örnek dünyada da yok. Çok hızlı şekilde bu kararın verilmesi, tasarımın nihayetlendirilmesi, bu tasarımdan ürüne geçilmesi, ürünün toparlanması ve test aşamasına getirilmesi anlamında çok hızlı şekilde ilerledik. Dün (23 Nisan) itibarıyla iki motorumuzu da ayrı ayrı çalıştırdık. Arkadaşlarımız bir sonraki motor çalıştırma için son hazırlıklarımızı yapıyorlar. Bazı ölçüm ve ayarlama faaliyetlerimiz var. Bakım faaliyetlerimiz var. Bunları gerçekleştiriyorlar. Bunları gerçekleştirdikten sonra da motor çalışma faaliyetlerimize de devam edeceğiz." dedi.

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ATAK-2 helikopteri ilk kez görüntülendi: Dünyada başka örneği yok!

ATAK-2 HELİKOPTERİ ÇOK YÖNLÜ BİR SİSTEM İÇERİYOR

Helikopterin yer aldığı 993 numaralı binanın öncelikle GÖKBEY helikopteri için tasarlandığını ve sonraki helikopterler için de kullanılacağı düşünülerek büyük tasarlandığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Burası özellikle zorlu testleri yaptığımız bir binamız. Helikopteri tamamen yere bağlıyoruz. Uçuşta dahi helikopterin görmeyeceği zorluktaki testleri, burada yere bağlı halde yapıyoruz. Helikopteri tamamen yere bağlayıp önce motor çalıştırmalar, rezonans testleri daha sonra yük testlerimizle helikopterimizin tüm sistemlerini, yapısalını, transmisyonunu, rotorunu, motor entegrasyonunu, aviyonik ve elektrik sistem entegrasyonunu tamamen burada doğrulayıp, 'Bu aşamadan sonra evet helikopter uçuş için güvenli' diyoruz ve uçuşa veriyoruz" dedi.

"Bu binanın amacı da bu. Yukarıda bir izleme odamız var. Helikopterimiz ciddi şekilde enstrümante. Üzerinde 600 civarında sensör var. Aynı zamanda sayısal hatlardan da veri alıyoruz. Bunlarla beraber yaklaşık olarak 10-15 bin civarında verimiz var. Bunlar canlı olarak yukarıdaki kontrol odamıza iletiliyor. Bütün testlerde gerçek zamanlı olarak tasarım ekiplerimiz bu verileri inceliyor, herhangi bir sorun olması durumunda, bir anomali tespit edilmesi durumunda teste doğrudan müdahale edebiliyorlar. Bütün testi de bu binada kontrol odasından yönetiyor arkadaşlar."