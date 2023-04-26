ATAK-2 helikopteri ilk kez görüntülendi: Dünyada başka örneği yok!

"Bu helikopterle yerde yaklaşık 15 saat motor çalıştırma hedefimiz var. Bundan sonra uçuşa hazır olacak. Şu an için bir aksaklık görünmüyor. Bir hafta içerisinde uçuşa gitmeyi hedefliyoruz" dedi.

"ATAK-2 HELİKOPTERİ ÜZERİNDE ÇOK ÖZVERİLİ ÇALIŞTIK"

"Çok özverili ve yoğun bir çalışmayla helikopterimizi bu kadar kısa sürede hazır hale getirdik. Şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla böyle bir örnek dünyada da yok. Burada tasarımcısından planlamacısına, üretimine, teknisyenine kadar çok ciddi bir emek var. 24 saat, 3 vardiya esasına göre çalıştı arkadaşlar. Çok özverili çalışarak ürünü bu hale hep beraber getirdik"