Yedili koalisyonda yeni kriz! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Seçmenimizin tamamı CHP’ye oy vermeyecek

SAADET'TEN DEVA'YA: BÖYLE BİR MANTIK OLABİLİR Mİ?

Bu gelişmeler yaşanırken küçük ortaklar arasında yaşanan liste krizi daha da büyümüş ve Saadet Partis Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada Ali Babacan'ı ve partisini hedef almıştı.

Karamollaoğlu "Ortak listede anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. DEVA Partililer 'Bizim liderliğimizde olsun' dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti. " ifadelerini kullanmıştı.