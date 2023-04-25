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Yedili koalisyonda yeni kriz! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Seçmenimizin tamamı CHP'ye oy vermeyecek

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Yedili koalisyonda yeni kriz! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Seçmenimizin tamamı CHP’ye oy vermeyecek

Türkiye artık adım adım seçimlere giderken HDP'nin içinde olduğu yedili koalisyonda yaşanan liste krizi sürece damgasını vururken Ali Babacan DEVA Partili isimlerin CHP listelerinden seçime girmesi konusunda teklifin CHP'den geldiğini açıkladı. Babacan ayrıca seçmenlerinin tamamının CHP'ye oy vermeyeceğini söylerken "CHP’nin vakti zamanında dindar kesime yaptıkları yaşı ileri kesimde hala olumsuz hafıza taşıyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanı sıra altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu olurken adaylığa giden sürece yaşanan liste krizi de damga vurdu.

KÜÇÜK ORTAKLAR CHP LİSTESİNDE

Koalisyon içinde yer alan Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti CHP listelerinden seçime girerken bu durum CHP tabanında rahatsızlık yarattı.

SADULLAH ERGİN KRİZİ PATLAK VERDİ

Diğer yandan CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı DEVA Partili Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTMUŞTU

Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

2014 yılına geldiğinde ise Kılıçdaroğlu, Ergin'e yönelik eleştirilerini artırdı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Hatay, ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek!" mesajını paylaştı.

CHP TABANINA SES KES ÇAĞRISI

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Sadullah Ergin konusunda gelen tepkilerle "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.

SAADET'TEN DEVA'YA: BÖYLE BİR MANTIK OLABİLİR Mİ?

Bu gelişmeler yaşanırken küçük ortaklar arasında yaşanan liste krizi daha da büyümüş ve Saadet Partis Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada Ali Babacan'ı ve partisini hedef almıştı.

Karamollaoğlu "Ortak listede anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. DEVA Partililer 'Bizim liderliğimizde olsun' dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti. " ifadelerini kullanmıştı.

"SEÇMENİMİZİN TAMAMI CHP'YE OY VERMEYECEK"

Ali Babacan ise katıldığı canlı yayında seçmenlerinin büyük kısmının CHP'ye oy vermeyeceğini ifade ederken "Ortak liste teklifi gelince seçmenimizin tamamının CHP'ye oy vermeyeceğini söyledik. Onlar da gayet doğaldır dediler." dedi. Babacan ayrıca ortak liste teklifinin CHP'den geldiğinin altını çizdi.

"CHP'NİN YAPTIKLARINI DİNDAR KESİM UNUTMUYOR"

"Muhafazakar seçmen kitlesinin hala Halk Partisi fobisi devam ediyor mu?" sorusuna ise Ali Babacan "Biraz yaşa bağlı. CHP'nin vakti zamanında dindar kesime yaptıkları yaşı ileri kesimde hala olumsuz hafıza taşıyor." ifadeleriyle yanıt verdi.

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