CHP medyasının Sadullah Ergin isyanı bitmiyor: Millet sana seve seve değil tıpış tıpış oy verecek hale gelmiş, kapa çeneni otur!
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ve İYİ Parti milletvekil ilistelerinde açıklanan FETÖ'cü ve PKK destekçisi isimlerin olması kamuoyunda gündem olurken özellikle Sadullah Ergin ismi CHP medyasında büyük rahatsızlık yarattı. Geçtiğimiz gülerde CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever Ergin'in aday gösterilmesine "İzmirliler kendini jiletleyecek" diyerek tepki gösterirken bugün Ergin'e seslendi. Aysever "Millet sana seve seve değil tıpış tıpış oy verecek hale gelmiş, kapa çeneni otur!" ifadelerini kullandı.
Yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından patlayan liste krizi her geçen gün dalga dalga yayılırken özellikle CHP ve İYİ Parti listelerinde FETÖ'cü ve PKK'lı isimlere yer verilmesi kamuoyunda büyük tepki çekti.
"ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
Öte yandan CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu.
Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.
CHP'Lİ SALICI ARKA ÇIKTI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.
ERGİN: CHP'YE SİTEM EDİLMESİN
Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçimlere 33 gün kaldı, bu süreyi seçimin kazanılması için harcamak lazım" dedi.
Erdoğan düşmanlığı ortak paydasında buluşan 7'li koalisyonda CHP'nin Sadullah Ergin'e, Sadullah Ergin'in CHP'ye sahip çıkan sözleri sahnelenen kişiliksiz siyaseti de açık etti.
Ergin ayrıca adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.
İZMİRLİ HERHALDE KENDİSİNİ JİLETLEYECEK
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu.
CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" dedi.
"MİLLET TIPIŞ TIPIŞ OY VERECEK HALE GELDİ KAPA ÇENENİ OTUR"
Aysever bugün yaptığı yayında ise yine Sadullah Ergin krizine değinirken Ergin'e sert sözlerle yüklendi.
Aysever yaptığı açıklamada "Kapa çeneni otur. Millet sana seve seve değil tıpış tıpış oy verecek hale gelmiş. Bıyıkları kesince seni unutmuyoruz.Badem bıyıklardan dinci bıyıklardan şimdi temiz yüzlü liberal bujuvaziye. Yemiyor kimse" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları belli oldu mu 2023?
- Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı çıktı mı? Yer yerinden oynayacak!
- Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak?
- 2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman açıklanacak?
- Yalı Çapkını 28. bölüm CANLI İZLE! 14 Nisan Yalı Çapkını son bölüm FULL HD tek parça izle!
- Anne ve babalar son dakika geldi! Netleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...
- %12.50 zamlı yeni maaş tablosu güncellendi! Emekliye 8.551 TL + Memura 13.950 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine enflasyon, prim, seyyanen...
- EYT'de prim gün sayısı yenilendi! 1800 gün indirim + 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı...
- Kadir Gecesi adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi regl olan kadınlar ne yapmalı? Okunacak dualar...
- Kadir gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Hangi sureler okunur? Kadir Gecesi'nde teravih farz mı?
- Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?
- Kadir Gecesi nasıl tövbe edilir? Kadir Gecesi tövbe istiğfar duası nasıl okunur? Türkçe okunuşu ve anlamı!