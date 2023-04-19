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Muharrem İnce'den Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin'in olduğu CHP listelerine tepki: Beni tehdit ediyorlar

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Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Muharrem İnce’den Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin’in olduğu CHP listelerine tepki: Beni tehdit ediyorlar

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP listelerindeki FETÖ'cü ve PKK'lı isimler parti tabanını rahatsız ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta bombaladı. "Hayatımda bu kadar içimi acıtan ikinci bir liste olmamıştır. " diyen İnce Atatürkçülere seslenerek, "Bunlara haddini bildirmeyecek misiniz?" ifadelerini kullandı. İnce ayrıca aday olmaması konusunda tehdit edildiğini de açıklarken "Dertleri seçimi kazanmak değil. Dertleri CHP'deki koltuk yine. Orayı kaybetmek istemiyor. Hala gözü orada." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye'de seçimlere artık sayılı günler kalırken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizi sonrası şimdi de liste krizi patlak verdi.

TEPKİ ÇEKEN İSİMLER!

Atatürkçü seçmen özellikle Ankara'dan Deva Partisi kontenjanından aday olan Sadullah Ergin ve İzmir'den aday olan Taraf Gazetesi eski yazarı Yüksel Taşkın isimlerine büyük tepki gösterdi.

Diğer yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP listelerinde yer alan FETÖ savunucusu Yüksel Taşkın ve DEVA'lı Sadullah Ergin'e tepki gösterdi.

İNCE: BENİ TEHDİT EDİYORLAR

Aday olduğu için tehdit edildiğini söyleyen İnce, "Şimdi yeni moda başladı. Çekilin tek bir kişi aday olacak. Sen kendine güvenmiyor musun?" dedi.

İnce "Şimdi bir hesap yapıyorlar, beni tehdit ediyorlar. Seçimi kaybedersek faturayı sana keseriz, diyorlar. Dertleri seçimi kazanmak değil. Dertleri CHP'deki koltuk. Parayı kaybetmek istemiyor. Hala gözü orada. Siz 17 parti bir araya geldiniz, 11'de Büyükşehir var, Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz zaten. Bir merkezi iktidar var, bir yerel iktidar. Trilyonlarca lira hazine parası alıyorsunuz, gazete ve televizyonlarınız var. Çuval çuval paranız var. Bu garibanın 2006 model bir otobüsü var, bir de cep telefonu var" ifadelerini kullandı.

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