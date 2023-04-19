Muharrem İnce'den Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin'in olduğu CHP listelerine tepki: Beni tehdit ediyorlar
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP listelerindeki FETÖ'cü ve PKK'lı isimler parti tabanını rahatsız ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta bombaladı. "Hayatımda bu kadar içimi acıtan ikinci bir liste olmamıştır. " diyen İnce Atatürkçülere seslenerek, "Bunlara haddini bildirmeyecek misiniz?" ifadelerini kullandı. İnce ayrıca aday olmaması konusunda tehdit edildiğini de açıklarken "Dertleri seçimi kazanmak değil. Dertleri CHP'deki koltuk yine. Orayı kaybetmek istemiyor. Hala gözü orada." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye'de seçimlere artık sayılı günler kalırken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizi sonrası şimdi de liste krizi patlak verdi.
TEPKİ ÇEKEN İSİMLER!
Atatürkçü seçmen özellikle Ankara'dan Deva Partisi kontenjanından aday olan Sadullah Ergin ve İzmir'den aday olan Taraf Gazetesi eski yazarı Yüksel Taşkın isimlerine büyük tepki gösterdi.
Diğer yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP listelerinde yer alan FETÖ savunucusu Yüksel Taşkın ve DEVA'lı Sadullah Ergin'e tepki gösterdi.
İNCE: BENİ TEHDİT EDİYORLAR
Aday olduğu için tehdit edildiğini söyleyen İnce, "Şimdi yeni moda başladı. Çekilin tek bir kişi aday olacak. Sen kendine güvenmiyor musun?" dedi.
İnce "Şimdi bir hesap yapıyorlar, beni tehdit ediyorlar. Seçimi kaybedersek faturayı sana keseriz, diyorlar. Dertleri seçimi kazanmak değil. Dertleri CHP'deki koltuk. Parayı kaybetmek istemiyor. Hala gözü orada. Siz 17 parti bir araya geldiniz, 11'de Büyükşehir var, Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz zaten. Bir merkezi iktidar var, bir yerel iktidar. Trilyonlarca lira hazine parası alıyorsunuz, gazete ve televizyonlarınız var. Çuval çuval paranız var. Bu garibanın 2006 model bir otobüsü var, bir de cep telefonu var" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afyonkarahisar, Erzincan, Artvin bayram namaz saatleri: Afyonkarahisar, Erzincan ve Artvin bayram namazı saat kaçta 2023?
- MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?
- Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?
- Batman, Zonguldak, Çanakkale bayram namazı saati: Batman, Zonguldak ve Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Emekliye intibak hesabı ayyuka çıktı! 2000 sonrası SSK - Bağkur'lu nasiplenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş! 4A, 4B emekliler...
- Kocaeli, Hatay, Samsun bayram namazı saati: Kocaeli, Hatay ve Samsun'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Sakarya bayram namazı saati: Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Emeklilik kademeli yaş indirimi netleşti! Yeni reform yolda, 9 Eylül 1999 sonrası yararlanacak! 50-51-52-53-54 yaşında emeklilik! Bağkur'lulara yaş tablosu...
- Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?
- Arefe günü PTT ve kargolar çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? İşte 20 Nisan Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat çalışma saatleri...
- Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar açık mı olacak, kapalı mı? 20 Nisan Perşembe çalışma saatleri...
- Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı? İşte borsa resmi tatil takvimi ve günleri