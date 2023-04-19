CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu istifa etti! Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Bir Sadullah Ergin kadar değerimiz yok mu?
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'nin 4 küçük ortakla birlikte hazırladığı milletvekili aday listelerinde hiçbir Roman vatandaşın olmaması nedeniyle CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Roman vatandaşların yok sayıldığını söyleyen Purçu "6 milyon Roman vatandaşın oyunu neden görmezden geliyorsunuz? Romanların Sadullah Ergin kadar değeri yok mu?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP'den 3 dönemdir İzmir milletvekili seçilen Roman kökenli Özcan Purçu 15 Mayıs seçimlerinde partisinden aday göstermezken AK Parti listelerinden TBMM'ye giren Roman kökenli milletvekili Cemal Bekle tekrar aday listesindeki yerini aldı.
Yaşananlar karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Purçu yazılı açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini duyurdu. Türkiye genelinde "Roman kökenli" 10 tane aday adayının olduğunu, 1 kişinin dahi CHP'nin milletvekili listelerine konmadığını belirten Purçu; "Yok sayıldık. En çok oya oya ihtiyacın olduğu dönemde 6 milyon Roman vatandaşının oyu bir kenara nasıl atılır? Bir oya bile ihtiyacımızın olduğu dönemde. Bugüne kadar bekledim. Yüksek Seçim Kurulu'nda düzeltmenin son günü. Olmayınca, federasyon ve derneklerin talebiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.
"İLETTİM AMA İŞE YARAMADI"
Romanların adaylık konusundaki şikayetlerini CHP'nin yöneticilerine ilettiğini belirten Purçu, "İlettim ama işe yaramadı. Bir sonuç alamayınca mecburen yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Artık Romanlar kendi göbeğini kendi kesecek" diye konuştu. Purçu başka bir siyasi partiye kesinlikle katılmayacağını belirtti.
"ROMANLAR ÇEMBERİN DIŞINDA BIRAKILDI"
Purçu yaptığı yazılı açıklamada: "Biliyorsunuz;Siyasi partiler 28. Dönem Milletvekili Aday listelerini 09 Nisan 2023 tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna sunmuştur. Açıklanan listeler Roman toplumunda şok etkisi yaratmıştır. Roman politikası bitirilmiştir! Cumhuriyet Halk Partisi ile kimliklerine kavuşan; farkındalıkları oluşan Romanlar ne yazık ki açıklanan milletvekili aday listesi ile büyük hayal kırıklığına uğramıştır. Bahar geliyor derken Romanlar tam da kışın ortasında; ayazda bırakılmıştır. Asıl ayrımcılık, eşitsizlik parti eliyle yapılmıştır. 8 Nisan Romanlar gününde; biz daha fazla temsiliyet beklerken, Romanların 8 Nisan'ı kursaklarında bırakılmıştır. 10 Roman milletvekili aday adayından bir kişinin bile listeye konmaması Romanların alenen hiçe sayılmasıdır; bile isteye ayrıştırılmasıdır. Listelerdeki ekipçilik ve adamcılık anlayışı Romanları çemberin dışında bırakmıştır. Allah aşkına; O gece yarısı listeler yapılırken 1 tane bile Roman aklınıza hiç mi gelmedi?" ifadelerine yer verdi.
"ROMANLARI HALİL İBRAHİM SOFRASINDAN NEDEN DIŞLIYORSUNUZ?"
"Bu tutumla CHP; sadece Özcan Purçu'ya değil, Roman politikasına da çizik atmıştır" diyen Purçu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mesele Özcan Purçu meselesi değildir! Bu mesele roman politikaları meselesidir. Derdim makam mevki asla değildir. Seçilecek yerden herhangi bir Roman milletvekili adayı koysaydınız; arkasında durup aslanlar gibi çalışırdık!! O zaman Tepki koymazdık. Bu toplumda 6-7 milyon Roman vatandaşı bulunmaktadır. CHP Roman siyaseti ile kendini özdeşleştiren Roman kardeşlerim adına TBMM çatısı altında soruyorum; Türkiye'de ilk Roman milletvekili çıkartan ve öncü olan bir partide ; 10 Roman aday adayından neden bir tane yok? Buna ilişkin bir açıklama borcunuz yok mu? Sizden olanları Halil İbrahim Sofrasından neden dışlıyorsunuz?" dedi.
"1 OY ÖNEMLİ DİYORSUNUZ AMA…
"1 Oy önemli diyorsunuz; 5 milyon oyu olan kesimi neden elinizin tersi ile itiyorsunuz?" diye sözlerine devam eden Purçu; "Tepkilere rağmen, toplumda karşılığı olmayan insanları neden listenin ön sıralarına koyuyorsunuz? Yüzde 1 ve altında kitlesi olan partilere vekil veriyorsunuz; seçilebilecek yerden 34 kontenjan ayırıyorsunuz. Allah aşkına Genel Merkez olarak ne yapıyorsunuz?Yoksa; Genel Başkanımız seçilmesin diye bir kumpas mı kuruluyor? Başınıza güneş mi geçti? Romanlara karşı alerjiniz mi başladı? Biz temsiliyet istiyoruz; daha fazla hak ve söz sahibi olmak istiyoruz dedik. Siz olanı da kırptınız; bir temsilciyi bile çok gördünüz. Bir Sadullah Ergin kadar değerimiz yok mu? Malum Genel Başkan Yardımcısı neden İzmir'de 1. Sıra aday oluyor? Atatürk'ün en çok sevdiği ile Atatürk düşmanını 1. Sıradan koymak vatana ihanettir. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde "Kemalizm ırkçılıktır" diyen kişi nasıl Genel Başkan Yardımcısı olur? Üstelik bu da yetmiyor; Romanların temsiliyetini bu kişiye veriyorsunuz. Roman politikasının bitmesinin baş sebebi Yüksel Taşkın'dır. Romanlar çakma kişilerin temsiliyetini istemez, benimsemez. Ben Roman politikalarında; romanların kimliği konusunda bu kadar çalışmalar yapmışken; TBMM çatısı altında Roman kardeşlerimin sorunlarını her fırsatta anlatırken bu tutum parti geçmişine, kültürüne yakışmamıştır. En büyük deprem Romanlara yaşatılmıştır. İkinci yüzyılın seçimine giderken Türkiye'nin ilk Roman Milletvekili olarak tabana ne açıklama yapabileceğimi bilemiyorum. 2023 yılında; Romanların TBMM'de temsilcisi olmayacak.. Sizin ikinci yüzyıldan anladığınız bu mu?" dedi.
"PARTİMDEN TIK YOK!"
Kılıçdaroğlu'na; "600 aday koydunuz 1 Romana mı yer bulamadınız?" diye soran Purçu; " Ne yazık ki gelen tepki telefonlarına, tepki gösteren stk'lara söyleyecek bir söz bulamıyorum. Romanlar şu an illerde basın açıklamaları yapıyor; İl binalarına gidiyor ve istifa dilekçelerini veriyor. Ben CHP Roman Milletvekili olarak Genel Başkanıma bir söz verdim ve bugüne kadar binlerce üyelik başvurusu aldım. Ancak partiye üyelik için başvuranları üye dahi yapmadılar.. Yine de yorulmadan, yılmadan partimiz için çalıştım. Ancak bugün yapılanlar olladı! Bu güne kadar partimizden bir açıklama bekledim. Ne yazık ki yapılmadı. Bu açıklamayı yaparken partime olan sorumluluğum ve hedef kitlemin bir temsilcisi olduğum için kesin listelerin açıklanacağı bu güne kadar özellikle bekledim. Ama bir sonuç çıkmadı! Partimden tık yok!" dedi.
22 YILLIK PARTİMDEN İSTİFA EDİYORUM
Açıklamasında "Politik Duyarlılık Bitmiş!" diyen Purçu; "Türkiye'nin öncü romanlarından birisi olarak kardeşlerime karşı bir borcum var. Herkes benden bu açıklamayı bekliyor. Çok üzülerek ifade etmek isterim ki10 gündür beklediğim bu süreçte Romanları hiçleştiren bu dönemde 22 yıllık partimden istifa ediyorum. Buradan ben Romanların ilk milletvekili olarak sesleniyorum. Şunu unutmayın! Üzüntümüz büyük, kırgınlığımız çok. Sana söz bahar gelecek denilen dönemde Romanlar kışı yaşıyor.. Artık romanlar da tabanı olmayan kişiler romanların temsilcisiymiş gibi göstermekten vazgeçin! Romanlar CHP sayesinde haklarının bilincine varmışken; mecliste romanların sesinin kısılmasını asla kabul etmiyor. Romanlar kendi kararlarını kendi vermek ve daha fazla temsiliyet istiyor. Romanların bir abisi, yoldaşı olarak buradan söz veriyorum: Haklarımızın gelişmesi, eşit ve ayrımcılıkla mücadele etmek adına benliğimle çalışmaya devam edeceğim" dedi.
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