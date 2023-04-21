Kılıçdaroğlu’nun ayrıştırıcı ne anlama geliyor? Muhalefet AB’ye teslim mi oldu?

Hitler'in Propaganda Bakanı Gobels'in büyük yalan tekniği diye bir uygulaması var. Bahsettiği konu; bir yalan söyleyin ve çok büyük olsun aynı zamanda defalarca tekrar edin. Biz bunu '128 milyar dolar nerede?' sorusunun sorulduğu dönemde CHP'lileri gördük. İşte bunun dışında her dönem farklı farklı yalanı Türkiye'nin gündemine getirerek gerçeklerden uzaklaştırmak yapılan hizmet ve eserleri gölgeleme adına strateji güdüyorlar.