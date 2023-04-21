Kılıçdaroğlu’nun ayrıştırıcı ne anlama geliyor? Muhalefet AB’ye teslim mi oldu?
HDP’li destekli 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs yönelik mesajları tartışılıyor. Türkiye Avrupa Birliği’ne alınmasa bile birliğin tüm taleplerini yerine getireceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu gençlere seslendiği bir video paylaştı, "Alevi" kimliğini siyaset malzemesi yaparak oy isteyip "Samimi bir Müslümanım" dedi. Kürler ve Alevilik videoları tepki çeken Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor? Ayrıştırıcı mesajlar ne ile hedeflenen ne? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan siyasal iletişimci Ferhat Murat değerlendirdi.
Ferhat Murat'ın öne çıkan sözleri:
"Bir tarafta eser siyaseti var, Türkiye'nin menfaatine yönelik önemli bir vizyon var. Öte yandan bunları gölgelemek adına gerçeğin üzerine yalanlar inşa ederek uzunca bir süredir ortaya konan bir strateji var. Devletin uyuşturucu ticareti yaptığına varana kadar bir iftirayı ortaya atıp bunun üzerinden siyaset devşirme stratejisini görüyoruz.
Hitler'in Propaganda Bakanı Gobels'in büyük yalan tekniği diye bir uygulaması var. Bahsettiği konu; bir yalan söyleyin ve çok büyük olsun aynı zamanda defalarca tekrar edin. Biz bunu '128 milyar dolar nerede?' sorusunun sorulduğu dönemde CHP'lileri gördük. İşte bunun dışında her dönem farklı farklı yalanı Türkiye'nin gündemine getirerek gerçeklerden uzaklaştırmak yapılan hizmet ve eserleri gölgeleme adına strateji güdüyorlar.
Bunun son örneği Türkiye'de toplumda "Alevilik ve Kürtlük" ayrımı yokken bir kardeşlik iklimi hakimken sinir uçlarına dokunarak bir ayrıştırmayı ortaya koyan bir dil ve strateji görüyoruz. Buna koalisyon ortakları da çanak tutuyor. Kılıçdaroğlu "Alevimi" diye video çekiyor diğeri "Sünni" diye video çekiyor. Öte yandan başka biri Türk-Kürt ayrımını vurgulayacak toplumun sinir uçlarına dokunacak çok tehlikeli bir oyun içerisindeler.
Bunun en belirgin örneği Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu siyaseti Türkiye'deki 85 milyonun menfaati olacak projelerin üzerine gölgelemek ve kirletmek için çalışıyorlar. Özellikle son 1 yıl ve 1,5 yıl içinde ortaya koydukları koalisyonun toplumda karşılığı olmadığı ortaya çıktı. Oy trendlerinin sürekli olarak aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bir majör etki oluşturmak adına şok etkisi oluşturmak adına oto kontrolden uzaklaşarak aslında bir söylem geliştirerek toplumu germeye ve dikkati başka yöne çekmeye çalışıyorlar.
TCG Anadolu gemisinin önünde insanalar 3 KM kuyruk oluşturmuş ıslanarak o gerçekliği görmek için beklerken öte yandan bu projeye "kağıttan gemi" diyerek insanın aklıyla alay edecek bir noktaya geldiler. Bunu bilmemeleri mümkün değil. Olayı farklı bir noktaya çekmek gibi bir hamlenin kendilerine faydası olmadığını kamuoyu araştırmalarında görüyoruz."
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