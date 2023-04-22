3 Kasım 2002’de başlayan hizmet yolculuğu! Dev eserler tek tek açılıyor
Son 21 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve vatandaşın hayat kalitesini artırmak amacıyla dünyada örnek gösterilen bir sağlık sistemine kavuştu Türkiye. Şimdi yeni bir hedef daha var. O da Türkiye Yüzyılı’nda sağlık alanındaki insan kaynağının ve hizmet kalitesinin önümüzdeki dönemde daha güçlendirilmesi. İşte tüm detaylar…
3 Kasım 2002'de başlayan hizmet yolculuğunda neredeyse çeyrek asır geride kaldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye Yüzyılı vizyonu olarak açıkladığı eser ve hizmet siyasetini aralıksız sürdürüyor. Verilen sözler tek tek tutularak, ülke ekonomisine katkı sağlayan dev eserler hizmete alınıyor. AK Parti iktidarları döneminde sağlık sisteminde köklü bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirildi. Sağlık alanında Türkiye dünya ülkelerinin gıpta ile baktığı bir ülke konumuna yükseldi...
Hastane ve eczane kuyrukları, rehin kalan hastalar ve daha birçok kötü uygulama tarihe karıştı. Bugün hastaneye giden her birey gerek teşhis gerek tedavi ve gerekse ilaç konusunda dünyada emsali olmayan bir hizmeti, en kaliteli ve ücretsiz şekilde alma imkanına sahip. Özel hastanelere erişim kolaylaştı. Genel sağlık sigortasıyla dünyanın en kapsamlı sağlık sigortası sistemi devreye girdi. 18 yaş altı tüm vatandaşlar primden bağımsız olarak sağlık güvencesi altına alındı. Kısacası herkese ihtiyaç duyduğu sağlık hizmeti sunularak sağlıkta hakkaniyet sağlandı.
Başkan Erdoğan "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla çıkılan yolda şimdi de Türkiye Yüzyılı sağlıklı nesillerin yüzyılı olacak" hedefini işaret ediyor. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sağlık sistemi içerisindeki rolü daha da güçlendirilecek. Aile hekimi başına düşen nüfus önümüzdeki 5 yılda 2 bin 500'e indirilecek. Bununla birlikte birinci basamak sağlık hizmeti çok daha etkili ve kapsamlı hale getirilmiş olacak.
Aile diş hekimliği uygulaması hayata geçirilecek. Merkezi randevu sisteminin etkinliğinin artırılmasıyla poliklinik bekleme sürelerinin azaltılması böylelikle acil servislere yersiz başvuruların düşürülmesi de hedeflenenler arasında. 2028 yılına kadar 10 bin kişiye düşen yatak sayısının 35 seviyesine sağlık bakanlığı hastanelerinde nitelikli yatak oranının ise yüzde 90'ın üzerine çıkarılması planlanıyor.
Şu an 21 şehir hastanesi, vatandaşa sağlık hizmeti veriyor. İnşaatı devam edenlerin yanında projesi ve ihale süreçleri sürenlerle birlikte toplam şehir hastanesi sayısı 36'ya ulaşacak. Öte yandan yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 315'e yüz bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı ise 460'a çıkarılacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde AMATEM sayısı 129'a ÇEMATEM sayısı 27'ye yükseltilecek. 30 büyükşehirde içinde tam donanımlı sağlık kompleksi erişkin ve çocuk arındırma merkezleri meslek atölyeleri, kütüphaneler, ekolojik tarım ve hayvansal faaliyet merkezleri açık ve kapalı spor alanları ile sosyal tesislerin yer aldığı örnek bahar merkezleri hayata geçirilecek.
"Her gebeye bir ebe" projesiyle doğal bir süreç olan doğumda hamile kadınlar yalnız bırakılmayacak. Anne ve çocuk sağlığında 2028 yılına kadar anne ölüm oranları yüz binde 10'un altına bin canlı doğumda bebek ölüm hızı ise en az 7'ye düşürülecek. Her gebenin sağlıklı olarak hastanede doğum yapmasını ve takiplerinin gerçekleştirmesini sağlayan anne dostu hastane sayısı da artırılacak.
Yerli ve milli aşı üretim kapasitesi ilave yatırımlarla daha da artırılacak. Türkiye bu alanda önemli bir ihracatçı konumuna getirilecek. Sağlık turizminin geliştirilmesi için akreditasyon ve denetim altyapısı güçlendirilecek. Bunun bir sonucu olarak da 2028 yılında 3 milyon sağlık turisti sayısı ve 10 milyar dolar sağlık hizmeti ihracatı hedefleniyor...
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