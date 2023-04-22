3 Kasım 2002’de başlayan hizmet yolculuğu! Dev eserler tek tek açılıyor

Hastane ve eczane kuyrukları, rehin kalan hastalar ve daha birçok kötü uygulama tarihe karıştı. Bugün hastaneye giden her birey gerek teşhis gerek tedavi ve gerekse ilaç konusunda dünyada emsali olmayan bir hizmeti, en kaliteli ve ücretsiz şekilde alma imkanına sahip. Özel hastanelere erişim kolaylaştı. Genel sağlık sigortasıyla dünyanın en kapsamlı sağlık sigortası sistemi devreye girdi. 18 yaş altı tüm vatandaşlar primden bağımsız olarak sağlık güvencesi altına alındı. Kısacası herkese ihtiyaç duyduğu sağlık hizmeti sunularak sağlıkta hakkaniyet sağlandı.