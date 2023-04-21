Atatürk gitti, Kabe figürü geldi! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan takiye siyaseti
Mesajlarını mütevazı bir imajla paylaşmaya özen gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta bir iftar programına minibüs yolculuğuyla ulaşmış ve aslında o programa saatlik ücreti "232 bin lira" olan özel jetle gittiği de aynı gün ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, yine benzer bir tabloyla gündemde. Gençlere seslendiği bir video paylaştı ve "Alevi" kimliğini siyaset malzemesi yaparak oy istedi. "Samimi bir Müslümanım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "samimiyet" vurgusu yaptığı o paylaşımında, dikkat çeken bir detay vardı. Aynı yerde daha önce de video çekmişti. Arkasında "Atatürk" biblosu duruyordu ama bu paylaşımda o biblonun yerini "Kabe" maketi aldı.
14 Mayıs seçimine sayılı günler kala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Alevi kimliğini, siyaset malzemesi yapmak istedi. Önce Kürtler üzerinden akılalmaz bir iftira ile başlamıştı istismara.
Ardından ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi. Alevi kimliği üzerinden oy istedi.
Tam da bu açıklamayı yaptığı anlarda bir başka ayrıntı dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu daha önce de aynı odada çok kez kamera karşına geçmişti.
Arkasındaki kitaplığın rafında normalde Atatürk biblosu bulunuyordu. Ancak bu kez o biblo gitmiş, yerine Kabe maketi konulmuştu.
Kitaplıktaki objelerin verilen mesaja göre değiştirilmesini kimi kesimler "Kılıçdaroğlu takiye yapıyor" diye yorumladı.
Kılıçdaroğlu Alevi cemaatinin eleştirilerinin de hedefi oldu.
Anadolu Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu "Bir Alevi kendi cellatıyla, PKK'yla FETÖ'yle iş birliği içerisinde olamaz, SİZ Alevi olamazsınız, siz Alevinin tırnağı olamazsınız." ifadeleri ile tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu'na tek destek ise yine HDP cephesinden geldi.
6-8 Ekim olaylarının faili, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdi.
"Sayın Kılıçdaroğlu'nu kutluyor, bu güzel mesajlarını canıgönülden destekliyorum" paylaşımı yaptı.
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