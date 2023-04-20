İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye geçen Akşener’in eski danışmanından FETÖ açıklaması: Tüm kapıları tuttular

İYİ Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasının partiyi esir aldığını vurguladı, "Bu yapıyla ciddi bir mücadele verdim. Yavuz Ağıralioğlu çok ciddi gayretler gösterdi. Ben şahsım olarak ciddi gayret gösterdim. Ama geldiğimiz nokta tepedeki sistem bu mücadeleden rahatsızlığı yok etmeye silmeye çalıştı. Temmuz ayında Meral Akşener ile görüşmek için büyük bir baskı yaptım. Bir danışman olarak genel başkanla görüştürülmedim. Etrafı saran o çeper bizi sarar mı? Bundan genel başkanı haberi olmaması olur mu?" diye konuştu.