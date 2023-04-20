İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye geçen Akşener’in eski danışmanından FETÖ açıklaması: Tüm kapıları tuttular
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanıydı, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. A Haber’e konuşan Hasan Sami Özvarinli, "İYİ Parti'de bütün kapılar FETÖ’ye çıkıyor." dedi. Özvarinli, parti içindeki FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili olarak Akşener'e rapor sunduğunu ama bu konuda sonuç çıkmadığını söyledi.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den edip AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Özvarinli yaptığı açıklamalarda "İYİ Parti'de bütün kritik kapıları, Akşener'in yakın çevresini FETÖ'cüler tuttu. Milliyetçiler, geri plana itildi" dedi.
A Haber'e konuşan Hasan Sami Özvarinli, "İYİ Parti'den istifa etmemin nedeni milli ve manevi değerler ışığında olmuştur. Memleket ve millet menfaati Cumhur İttifakı yanadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayın cumhurbaşkanımızın etrafındadır. Bu işbirlikçilere bu FETÖ'cülere bir Türk milletti olarak yar etmeyeceğiz." dedi.
İstifasının perde arkasını A Haber'e anlatan Özvarinli, İYİ Parti milletvekili listelerinin Meral Akşener'in baş danışmanı Yüksel Korkmaz tarafından hazırlandığı söyledi. Özvarinli, "Bu adam gittiğimiz her yerde FETÖ'cülerden bahsediyor. KHK'lılardan bahsediyor. Bu Yüksel Korkmaz'ı başımıza koydular çünkü rahatsız oldular. Çünkü milliyetçiler uzaklaştırmaya başladılar. Kimse Pensilvanya'da orada burada FETÖ bağlantılı vakıflarda çalışan bir insanı iyi bir insan olarak izah edemez." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasının partiyi esir aldığını vurguladı, "Bu yapıyla ciddi bir mücadele verdim. Yavuz Ağıralioğlu çok ciddi gayretler gösterdi. Ben şahsım olarak ciddi gayret gösterdim. Ama geldiğimiz nokta tepedeki sistem bu mücadeleden rahatsızlığı yok etmeye silmeye çalıştı. Temmuz ayında Meral Akşener ile görüşmek için büyük bir baskı yaptım. Bir danışman olarak genel başkanla görüştürülmedim. Etrafı saran o çeper bizi sarar mı? Bundan genel başkanı haberi olmaması olur mu?" diye konuştu.
Hedefinde HDP'nin içinde bulunduğu 7'li koalisyon vardı. HDP'nin "Öcalan'a özgürlük" vaadine İYİ Parti'nin neden ses çıkarmadığını da açıkladı. Hasan Sami Özvarinli, "Kurumsal olarak ses çıkaramazlar çünkü CHP içinde sistem biliyorlar. Onlarda CHP bu operasyonda Kılıçdaroğlu adaylığın taahhüdü biliyor ondan dolayı konuşamıyor iki gün sonra o suça ortak oldu. Bu masa ülkeyi mi yönetecek? Bunlar gelecek canım sıkıldı masadan kalkacak ertesi gün masaya oturacak. Masanın kaprisleri böyle memleket mi yönetilir?" sözlerini kullandı.
İYİ Parti'deki milliyetçi muhafazakar kesime de seslenen Özvarinli, "Bu memlekete boyun borcudur. Doğum hakkıdır istifa etmeleri gerekir durmamaları lazım. Nasıl gidip oy vereceksiniz? Üst akıl devreye girmiştir. Millet evlatları set almalı" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramda ücretsiz otoyol ve köprü listesi 2023 | 20-23 Nisan İstanbul'da bedava olan yollar hangileri? Köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi?
- BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak?
- Afyonkarahisar, Erzincan, Artvin bayram namaz saatleri: Afyonkarahisar, Erzincan ve Artvin bayram namazı saat kaçta 2023?
- MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?
- Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?
- Batman, Zonguldak, Çanakkale bayram namazı saati: Batman, Zonguldak ve Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Emekliye intibak hesabı ayyuka çıktı! 2000 sonrası SSK - Bağkur'lu nasiplenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş! 4A, 4B emekliler...
- Kocaeli, Hatay, Samsun bayram namazı saati: Kocaeli, Hatay ve Samsun'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Sakarya bayram namazı saati: Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Emeklilik kademeli yaş indirimi netleşti! Yeni reform yolda, 9 Eylül 1999 sonrası yararlanacak! 50-51-52-53-54 yaşında emeklilik! Bağkur'lulara yaş tablosu...
- Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?
- Arefe günü PTT ve kargolar çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? İşte 20 Nisan Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat çalışma saatleri...