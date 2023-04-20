Bağımsızlık ateşi A Haber kamerasında! Karadeniz doğal gazı bugün devreye alınıyor

Bundan sonraki süreçte kolay olmayacak ancak ilk adımın kısa sürede hayata geçirilmesi gerçekten gurur verici. Bu keşif sadece milletimiz için değil tüm enerji dünyası için çok kıymetli. Milletimiz tabi ki kendi bütçesine nasıl yansıyacağını çok merak ediyor. Fakat şunu söylemek isterim ki doğal gaz fiyatları konusunda bizim ülkemizde sübvansiyonlu şekilde düşük tutuluyor. Halkımızı daha ucuza kullanıyordu. Yerli üretimin sisteme katılmasıyla yine bir indirim söz konusu olacaktır.