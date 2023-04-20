Bağımsızlık ateşi A Haber kamerasında! Karadeniz doğal gazı bugün devreye alınıyor
Türkiye'ye enerji alanında çağ atlatacak çalışmalar meyvelerini verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos'ta Karadeniz doğal gazı devreye alma törenine katılacak. Karadeniz gazının Türkiye’ye katkıları ne olacak? Gelişmeleri A Haber’de Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Başkanı Murat Kalay değerlendirdi.
Karadeniz gazı artık karada ve test yakımları başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan saatler 20.23 gösterdiğinde bu noktadan ilk ateşi yakacak. Türkiye enerjide yeni bir döneme girecek. Sakarya Gaz Sahası'ndan fazlar halinde çıkarılacak gazın ekonomiye milyarlarca lira katkıda bulunacağı öngörülüyor.
Enerjide doğal gaz ithalatıyla önemli ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde 710 milyar metreküplük Karadeniz gazının şebekeye bağlanması için artık saat sayıyor.
Murat Kalay'ın öne çıkan sözleri:
"Gerçekten tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve yakın coğrafyamız için bu gazın özellikle derin denizden yüksek mühendislik, yüksek teknolojik ve ciddi bir organizasyon bu projenin hayata geçmesi büyük bir iştir ve herkese teşekkür ederiz. Bugün burada yapılacak yakım testinden sonra işlenerek ulusal ağımıza verilecek.
Buradan itibaren gerek ülke içi tüketimde gerekirse ilerleyen zamanlarda tüm yakın coğrafyanın da kullanımına sunulabilecek. Bu ölçekte bu büyüklükte proje için çok hızlı bir performans sergilendi. Burada tüm detaylara dikkat edildi. Derin su sondajları ve derin su üretimleri çok zor işlerdir. Ülkemiz özellikle kamu kuruluşumuz yıllardır biriktirdiği yüksek mühendislik ve yüksek teknoloji altyapısıyla bunun üstesinden geldi.
Bundan sonraki süreçte kolay olmayacak ancak ilk adımın kısa sürede hayata geçirilmesi gerçekten gurur verici. Bu keşif sadece milletimiz için değil tüm enerji dünyası için çok kıymetli. Milletimiz tabi ki kendi bütçesine nasıl yansıyacağını çok merak ediyor. Fakat şunu söylemek isterim ki doğal gaz fiyatları konusunda bizim ülkemizde sübvansiyonlu şekilde düşük tutuluyor. Halkımızı daha ucuza kullanıyordu. Yerli üretimin sisteme katılmasıyla yine bir indirim söz konusu olacaktır.
Bu indirimin ne kadar olacağını akşamı bekleyerek öğreneceğiz. Ülkemiz enerjide dışa bağımlıydı Bu da ekonomi için ciddi bir girdap oluşturuyordu. Yavaş yavaş bu kamburdan kurtuluyoruz. Ekonomi dışa bağımlılık anlamında bir rahatlama olacak. Personel ve iş gücü projelerini de kendi kendimize yapabilir konuma gelmek adına tarihi bir proje. Enerjide bağımsızlık meselesi kuşkusuz uzun yıllardır devam ediyor. Fakat ciddi bir siyasi irade olmadan ve destek olmadan büyük keşiflerin hayata geçmesi çok zor oluyor. Bu konuda gerekli tüm özveriyi devlet gösterdi."
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