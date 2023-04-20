Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Müjdeler herkesi mutlu edecek
A Haber'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bilindiği gibi 2020 yılında ilk keşfi açıkladığımızda bizi zor ve uzun bir süreç bekliyor dedik ama inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı karaya getirir ve vatandaşın evine naklederiz diye inandık ve yaptık. Bugün verdiğimiz sözü yeri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ekip olarak. Evlerdeki gazı 35 yıl süreyle buradan karşılayacağız " ifadelerini kullandı.
Türkiye enerji tarihinin en önemli enerji projesi olan Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde test edilmeye başlandı. 10 bin personelin çalıştığı projede doğal gaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.
Konuya dair A Haber'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün verdiğimiz sözü yeri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ekip olarak. Evlerdeki gazı 35 yıl süreyle buradan karşılayacağız" dedi.
Bakan Dönmezden A Haber'e özel açıklamalar:
"Bilindiği gibi 2020 yılında ilk keşfi açıkladığımızda bizi zor ve uzun bir süreç bekliyor dedik ama inşallah Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı karaya getirir ve vatandaşın evine naklederiz diye inandık ve yaptık. Bugün verdiğimiz sözü yeri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ekip olarak. O tarihten itibaren bilindiği gibi aralıksız olarak hem yeni sahalarda keşif çalışmaları hem de mevcut sahanın üretime hazırlanması ve geliştirilmesi ile alakalı birçok yapılması gereken iş vardı. Neredeyse bu dönemde 6 bin iş kalemini biz birlikte yönettik. Projelendirme tedarik süreçleri… Burada kullanılan ürünler öyle sıradan ürünler değil. Bunların hepsinin uygun şekilde üretilmesi ve buraya zamanında getirilmesi montajlarının yapılması bakıldığı zaman devasa büyük bir projeden bahsediyoruz. Bilindiği gibi biz bunları kovide rağmen yaptık. Bunun ardına küresel kriziler ve savaşlar patladı. Bunun yanında 2 büyük deprem yaşadık. Tüm zorluklara rağmen yüzümüzün akıyla çıktık. Karadeniz'de binlerce metre yer altındaki gaz artık karaya gaz işleme tesisine geliyor.
O tarihten itibaren bilindiği gibi aralıksız olarak hem yeni sahalarda keşif çalışmaları hem de mevcut sahanın üretime hazırlanması ve geliştirilmesi ile alakalı birçok yapılması gereken iş vardı. Neredeyse bu dönemde 6 bin iş kalemini biz birlikte yönettik. Projelendirme tedarik süreçleri… Burada kullanılan ürünler öyle sıradan ürünler değil. Bunların hepsinin uygun şekilde üretilmesi ve buraya zamanında getirilmesi montajlarının yapılması bakıldığı zaman devasa büyük bir projeden bahsediyoruz. Bilindiği gibi biz bunları kovide rağmen yaptık. Bunun ardına küresel kriziler ve savaşlar patladı. Bunun yanında 2 büyük deprem yaşadık. Tüm zorluklara rağmen yüzümüzün akıyla çıktık. Karadeniz'de binlerce metre yer altındaki gaz artık karaya gaz işleme tesisine geliyor.
GAZIN KISA SÜREDE KARAYA ULAŞMASI
Ben birçok uluslararası kuruluştan teyit ettim, bazı firmalarla burada birlikte de çalıştık. Diyorlar ki; normal şartlar altında böyle bir projenin 6 yıldan önce hayata geçirilme imkanı yoktur. Ama Türkiye bu projeyi çok akıllı yönetti. Biz de burada birçok şeyi ilk defa denemiş olduk. Burada önemli bir rekor kırdık bundan sonra da bu rekoru yine biz kırarız. 975 günde bu gazı karaya getirdik.
GAZ VATANDAŞA NASIL YANSIYACAK?
Bu gaz bizim şu anda ithal ettiğimiz gaza göre maliyeti çok daha ekonomik dolayısıyla burada hem devletimiz kazanacak hem milletimiz kazanacak. Hiç şüphesiz TPAO buraya ciddi bir yatırım bütçesi ayırdı. Buna rağmen olabilecek her türlü imkanı vatandaşımızın lehine kullanma kararında olduğumuzu söyledik. Bayramları birlilte yaşıyoruz. Bugünün anlamına uygun şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bana göre de herkesin mutlu olacağı bir müjde verecek. Biz olabilecek senaryoları kendilerine arz ettik. Taktir kendisinin biz de sabırsızlıkla bekliyoruz.
MADDİ DEĞERİ NE OLACAK?
Biz burada gazın ekonomik büyüklüğü ile ilgili bazı rakamlar veriyoruz. Bunları ileriye dönük değil geriye doğru tahminler yapıyoruz. Bugün rakam farklı olur yarın farklı olur bizler buna da dikkat ederek hareket ediyoruz. Gazın değerinin 500 milyar dolar değeri olduğunu söyleyebiliriz. Biz kullandığımız gazın neredeyse tamamını yüzde 99'unu ithal ediyorduk. Geçtiğimiz yıl ödediğimiz rakam 50 milyar dolar. Petrolü de eklediğiniz zaman bu rakamlar neredeyse 100 milyar doları buluyor. Gerçi son 1-2 yıldır anormal bir dönem de yaşadık fiyatlar da çok yükseldi. Burada yüzde 30'lar seviyesinde ihtiyacımız karşılanacak ve bu kadar bir bedel yurt dışına çıkmayacak.
EVLERE NE ZAMAN ULAŞACAK?
Gazımız bugün itibariyle karaya çıkıyor. Gazı işleyecek bir tesisimiz var. Burada gereken işlemler yapıldıktan sonra mayıs ayında gazımız evlerde olacak. İlk gazda günlük 10 milyon metreküp üretim planlıyoruz. Bu da yıllık olarak 3-4 milyar metreküpe tekabül eder. Diğer fazların bitmesiyle günlük üretim 40 milyona çıkacak. Yıllık üretim miktarı 16 milyar metreküpe çıkacak. Keşif amaçlı çalışmalarımız sürüyor. Ordu-Samsun açıklarına yoğunlaşacağız. Programımızda Doğu Karadeniz'de yer alıyor. Evlerdeki gazı 35 yıl süreyle buradan karşılayacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı Gecesi kılınması faziletli 10 rekatlık namaz | Nasıl kılınır? Bayram gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Okunacak dualar neler?
- Adalet Bakanlığı 22.043 PERSONEL ALICAK! Bakan tarih verdi! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı! CTE, Mübaşir...
- Bayramda pazarlar açık mı, kapalı mı 2023? 20-21-22-23 Nisan’da semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...
- 8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! "Günde sadece 15 dakika çalışarak..."
- Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023? 20- 21-22-23 Nisan gezilecek bedava yerler!
- 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL? 2023 Evlere ücretsiz yerli doğalgaz ne zaman, kaç metreküp verilecek?
- Bayramda ücretsiz otoyol ve köprü listesi 2023 | 20-23 Nisan İstanbul'da bedava olan yollar hangileri? Köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi?
- BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak?
- Afyonkarahisar, Erzincan, Artvin bayram namaz saatleri: Afyonkarahisar, Erzincan ve Artvin bayram namazı saat kaçta 2023?
- MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?
- Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?
- Batman, Zonguldak, Çanakkale bayram namazı saati: Batman, Zonguldak ve Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)