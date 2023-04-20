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Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Müjdeler herkesi mutlu edecek

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Müjdeler herkesi mutlu edecek

A Haber'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bilindiği gibi 2020 yılında ilk keşfi açıkladığımızda bizi zor ve uzun bir süreç bekliyor dedik ama inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı karaya getirir ve vatandaşın evine naklederiz diye inandık ve yaptık. Bugün verdiğimiz sözü yeri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ekip olarak. Evlerdeki gazı 35 yıl süreyle buradan karşılayacağız " ifadelerini kullandı.

Türkiye enerji tarihinin en önemli enerji projesi olan Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde test edilmeye başlandı. 10 bin personelin çalıştığı projede doğal gaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.

Konuya dair A Haber'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün verdiğimiz sözü yeri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ekip olarak. Evlerdeki gazı 35 yıl süreyle buradan karşılayacağız" dedi.

Bakan Dönmezden A Haber'e özel açıklamalar:

"Bilindiği gibi 2020 yılında ilk keşfi açıkladığımızda bizi zor ve uzun bir süreç bekliyor dedik ama inşallah Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı karaya getirir ve vatandaşın evine naklederiz diye inandık ve yaptık. Bugün verdiğimiz sözü yeri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ekip olarak. O tarihten itibaren bilindiği gibi aralıksız olarak hem yeni sahalarda keşif çalışmaları hem de mevcut sahanın üretime hazırlanması ve geliştirilmesi ile alakalı birçok yapılması gereken iş vardı. Neredeyse bu dönemde 6 bin iş kalemini biz birlikte yönettik. Projelendirme tedarik süreçleri… Burada kullanılan ürünler öyle sıradan ürünler değil. Bunların hepsinin uygun şekilde üretilmesi ve buraya zamanında getirilmesi montajlarının yapılması bakıldığı zaman devasa büyük bir projeden bahsediyoruz. Bilindiği gibi biz bunları kovide rağmen yaptık. Bunun ardına küresel kriziler ve savaşlar patladı. Bunun yanında 2 büyük deprem yaşadık. Tüm zorluklara rağmen yüzümüzün akıyla çıktık. Karadeniz'de binlerce metre yer altındaki gaz artık karaya gaz işleme tesisine geliyor.

O tarihten itibaren bilindiği gibi aralıksız olarak hem yeni sahalarda keşif çalışmaları hem de mevcut sahanın üretime hazırlanması ve geliştirilmesi ile alakalı birçok yapılması gereken iş vardı. Neredeyse bu dönemde 6 bin iş kalemini biz birlikte yönettik. Projelendirme tedarik süreçleri… Burada kullanılan ürünler öyle sıradan ürünler değil. Bunların hepsinin uygun şekilde üretilmesi ve buraya zamanında getirilmesi montajlarının yapılması bakıldığı zaman devasa büyük bir projeden bahsediyoruz. Bilindiği gibi biz bunları kovide rağmen yaptık. Bunun ardına küresel kriziler ve savaşlar patladı. Bunun yanında 2 büyük deprem yaşadık. Tüm zorluklara rağmen yüzümüzün akıyla çıktık. Karadeniz'de binlerce metre yer altındaki gaz artık karaya gaz işleme tesisine geliyor.

GAZIN KISA SÜREDE KARAYA ULAŞMASI

Ben birçok uluslararası kuruluştan teyit ettim, bazı firmalarla burada birlikte de çalıştık. Diyorlar ki; normal şartlar altında böyle bir projenin 6 yıldan önce hayata geçirilme imkanı yoktur. Ama Türkiye bu projeyi çok akıllı yönetti. Biz de burada birçok şeyi ilk defa denemiş olduk. Burada önemli bir rekor kırdık bundan sonra da bu rekoru yine biz kırarız. 975 günde bu gazı karaya getirdik.

GAZ VATANDAŞA NASIL YANSIYACAK?

Bu gaz bizim şu anda ithal ettiğimiz gaza göre maliyeti çok daha ekonomik dolayısıyla burada hem devletimiz kazanacak hem milletimiz kazanacak. Hiç şüphesiz TPAO buraya ciddi bir yatırım bütçesi ayırdı. Buna rağmen olabilecek her türlü imkanı vatandaşımızın lehine kullanma kararında olduğumuzu söyledik. Bayramları birlilte yaşıyoruz. Bugünün anlamına uygun şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bana göre de herkesin mutlu olacağı bir müjde verecek. Biz olabilecek senaryoları kendilerine arz ettik. Taktir kendisinin biz de sabırsızlıkla bekliyoruz.

MADDİ DEĞERİ NE OLACAK?

Biz burada gazın ekonomik büyüklüğü ile ilgili bazı rakamlar veriyoruz. Bunları ileriye dönük değil geriye doğru tahminler yapıyoruz. Bugün rakam farklı olur yarın farklı olur bizler buna da dikkat ederek hareket ediyoruz. Gazın değerinin 500 milyar dolar değeri olduğunu söyleyebiliriz. Biz kullandığımız gazın neredeyse tamamını yüzde 99'unu ithal ediyorduk. Geçtiğimiz yıl ödediğimiz rakam 50 milyar dolar. Petrolü de eklediğiniz zaman bu rakamlar neredeyse 100 milyar doları buluyor. Gerçi son 1-2 yıldır anormal bir dönem de yaşadık fiyatlar da çok yükseldi. Burada yüzde 30'lar seviyesinde ihtiyacımız karşılanacak ve bu kadar bir bedel yurt dışına çıkmayacak.

EVLERE NE ZAMAN ULAŞACAK?

Gazımız bugün itibariyle karaya çıkıyor. Gazı işleyecek bir tesisimiz var. Burada gereken işlemler yapıldıktan sonra mayıs ayında gazımız evlerde olacak. İlk gazda günlük 10 milyon metreküp üretim planlıyoruz. Bu da yıllık olarak 3-4 milyar metreküpe tekabül eder. Diğer fazların bitmesiyle günlük üretim 40 milyona çıkacak. Yıllık üretim miktarı 16 milyar metreküpe çıkacak. Keşif amaçlı çalışmalarımız sürüyor. Ordu-Samsun açıklarına yoğunlaşacağız. Programımızda Doğu Karadeniz'de yer alıyor. Evlerdeki gazı 35 yıl süreyle buradan karşılayacağız."

Müjdeler herkesi mutlu edecek "MÜJDELER HERKESİ MUTLU EDECEK"

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