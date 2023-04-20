Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Müjdeler herkesi mutlu edecek

Bakan Dönmezden A Haber'e özel açıklamalar:

"Bilindiği gibi 2020 yılında ilk keşfi açıkladığımızda bizi zor ve uzun bir süreç bekliyor dedik ama inşallah Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı karaya getirir ve vatandaşın evine naklederiz diye inandık ve yaptık. Bugün verdiğimiz sözü yeri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ekip olarak. O tarihten itibaren bilindiği gibi aralıksız olarak hem yeni sahalarda keşif çalışmaları hem de mevcut sahanın üretime hazırlanması ve geliştirilmesi ile alakalı birçok yapılması gereken iş vardı. Neredeyse bu dönemde 6 bin iş kalemini biz birlikte yönettik. Projelendirme tedarik süreçleri… Burada kullanılan ürünler öyle sıradan ürünler değil. Bunların hepsinin uygun şekilde üretilmesi ve buraya zamanında getirilmesi montajlarının yapılması bakıldığı zaman devasa büyük bir projeden bahsediyoruz. Bilindiği gibi biz bunları kovide rağmen yaptık. Bunun ardına küresel kriziler ve savaşlar patladı. Bunun yanında 2 büyük deprem yaşadık. Tüm zorluklara rağmen yüzümüzün akıyla çıktık. Karadeniz'de binlerce metre yer altındaki gaz artık karaya gaz işleme tesisine geliyor.