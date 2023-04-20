Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Müjdeler herkesi mutlu edecek

A Haber'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bilindiği gibi 2020 yılında ilk keşfi açıkladığımızda bizi zor ve uzun bir süreç bekliyor dedik ama inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı karaya getirir ve vatandaşın evine naklederiz diye inandık ve yaptık. Bugün verdiğimiz sözü yeri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ekip olarak. Evlerdeki gazı 35 yıl süreyle buradan karşılayacağız " ifadelerini kullandı.

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