20 Nisan 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Müjdeler herkesi mutlu edecek
A Haber'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bilindiği gibi 2020 yılında ilk keşfi açıkladığımızda bizi zor ve uzun bir süreç bekliyor dedik ama inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı karaya getirir ve vatandaşın evine naklederiz diye inandık ve yaptık. Bugün verdiğimiz sözü yeri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ekip olarak. Evlerdeki gazı 35 yıl süreyle buradan karşılayacağız " ifadelerini kullandı.