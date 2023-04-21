Bayramda doğru beslenme nasıl olmalı? Oruç sonrası yemek düzenine dikkat
Oruçla vücudumuz kendini yeniledi, depolar boşaldı bir aylık süreçte uzun saatler süren açlığa da alıştık. Bayramla birlikte iki öğün beslenme düzeninden çıkılacak. Peki oruçtan normal beslenmeye geçiş nasıl olmalı? Bayramda neler yemeli? Bu soruların cevabını beslenme uzmanı Fatma Turanlı A Haber’de yanıtladı.
Tatlılar, sarmalar, birbirinden lezzetli yemekler, şekerler, çikolatalar ve lokumlar...
Zengin menülü bayram sofraları iştah kabartıyor ancak Ramazan ayında yavaşlayan metabolizmaya aniden yüklenmek bayram keyfine gölge düşürebilir.
Ramazan ayının sona ermesi ile sahurun ve iftarın yerini kahvaltı ile diğer öğünler alacak. Bayram kahvaltısında özellikle poğaça ve börek gibi hamur işlerine yüklenilmemesi gerekiyor.
Bayramla birlikte beslenmede de Ramazan öncesi rutinimize dönüyoruz. Güne hafif bir kahvaltı ile başlamalı, diğer öğünler de yine hafif olmalı. Bayramın olmazsa olmazı, özellikle misafirlikte ikram edilen tatlı ve çikolatalar tatlı tüketirken porsiyon kontrolü sağlanması çok önemli.
Beslenme ve diyet uzmanı Fatma Turanlı ise sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ramazan ayı boyunca yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için mutlaka fiziksel aktivite yapılması gerekiyor.
Ve su... Gün içinde 2 - 2,5 litre su içmeye de özen gösterilmeli.
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