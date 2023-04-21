Bayramda doğru beslenme nasıl olmalı? Oruç sonrası yemek düzenine dikkat

Bayramla birlikte beslenmede de Ramazan öncesi rutinimize dönüyoruz. Güne hafif bir kahvaltı ile başlamalı, diğer öğünler de yine hafif olmalı. Bayramın olmazsa olmazı, özellikle misafirlikte ikram edilen tatlı ve çikolatalar tatlı tüketirken porsiyon kontrolü sağlanması çok önemli.