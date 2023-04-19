Karadeniz gazında tarihi gün yarın! Gaz karaya ulaştı, büyük açılış öncesi ilk testler başlatıldı
Karadeniz gazında beklenen tarihi gün yarın. Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgaz dün karaya ulaştı ve ilk test için yanma işlemleri başlatıldı. Büyük açılış Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın Karadeniz gazıyla ilgili müjdeleri açıklayacağını duyurmasının ardından heyecanlı bekleyiş de var. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer’in konuğu olan ekonomi uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım değerlendirdi.
Karadeniz gazı 170 kilometre deniz açıklığından karaya ulaştırıldı. İlk test için yanma işlemleri başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gazın karaya ulaşma süresini 30 saat olarak açıklamıştı.
Filyos'taki test yanmaları görüntülendi. 710 milyar metreküplük rezerv mayıs ayında evlere ulaşacak. İlk etapta günlük 10 milyon metreküplük akış sağlanacak, zaman içerisinde bu miktar 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Enerjide tam bağımsızlık ateşi yakılacak. Peki Başkan Erdoğan hangi müjdeyi verecek? Gelişmeleri ekonomi uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım değerlendirdi.
Ertuğrul Yıldırım'ın öne çıkan sözleri:
"Bu günler ülkemiz için çok güzel günler bunlar. 2020 Ağustos'unda başlayan bir macera olarak değerlendiriyorum. O zaman gazın 2023 yılında karada olacağı ve evlere ulaşacağı yönünde bir planlama vardı. Kimileri bunu hayali buluyordu ama bunun hayalci olmadığını gördük. 2020 yılında sonrada rezervlere her yıl yenileri eklendi. Umuyoruz ki gelecekte daha da fazlası olur.
Enerji Türkiye'nin çok ihtiyacı olan gerçekten de dışa bağımlılığının çok yüksek olduğu girdiler. Bunları ne kadar çok kendimizi üretebilirsek yerli hale getirebilirsek durum farklı olur. Türkiye'nin bunları kendi üretmesi ve ihraç etmesi tabi ki hepimizin isteği. Türkiye kendisi için enerjinin peşinde koşulması gereken bir Kızılelma olduğunu fark etmiş ve bunun için sürekli olarak yatırımlarını yapmış genç ve dinamik bir ülkedir.
3 yıl içinde doğal gazı karaya çıkarmayı başarmış, hakikaten çok ciddi bir başarı olduğunu görüyoruz. Gündemin bazı polemiklerini geride bırakıp meseleye sağ duyu ile yaklaştığımız zaman her vatandaşın bu sonuçla övünmesi ve mutlu olması gerekir. Vatandaş mesele gaz geldi bize nasıl yansıyacak olarak bakıyor. Haliyle beklentiler de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanıyorum burada bir müjde verecek.
Faturalara yansıyacak bazı düzenlemeler müjdeyle birlikte arefe günü ilan edilecek. Gibi görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin enerji konusundaki adımları vatandaşlara da yansıyan sonuçlar doğuracaktır. Tabi ne kadar çok enerjiye ulaşılabilirse enerji ulaşım maliyeti ne kadar düşük olursa bunun neticesinde insanımız enerjiye ucuz şekilde ulaşacak. Bu nedenle doğal gaz ve petrolü mutlaka bulup çıkarmalıyız.
YAPILAMAZ ELEŞTİRİLERİ
Türkiye bu işlerin daha fazlasını yapacak potansiyele sahip. 3 yıl önce 170 km mesafede karaya nereden çıkacağı bile belli olmayan Filyos Limanı bile henüz bitmemişken orayla ilgili farklı projeler varken bir anda planlar değiştirildi. 170 KM'den buraya borular döşendi, gerekli vanalar tesisatlar yapıldı. Tüm çalışmalar hızlı şekilde entegre biçimde yapıldı. Karada gazı göreceğimiz noktaya geldik. Gerçekten çok hızlı bir çalışma."
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