Karadeniz gazında tarihi gün yarın! Gaz karaya ulaştı, büyük açılış öncesi ilk testler başlatıldı

Enerji Türkiye'nin çok ihtiyacı olan gerçekten de dışa bağımlılığının çok yüksek olduğu girdiler. Bunları ne kadar çok kendimizi üretebilirsek yerli hale getirebilirsek durum farklı olur. Türkiye'nin bunları kendi üretmesi ve ihraç etmesi tabi ki hepimizin isteği. Türkiye kendisi için enerjinin peşinde koşulması gereken bir Kızılelma olduğunu fark etmiş ve bunun için sürekli olarak yatırımlarını yapmış genç ve dinamik bir ülkedir.