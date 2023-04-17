20 Nisan'a sayılı günler kala Filyos'ta hazırlıklar sürüyor! Karadeniz Gazı 20.23'te karaya çıkacak

Zongulda'ta karadan 170 kilometrelik deniz açıklığından getirilecek olan yerli ve milli doğalgazın 20 Nisan günü karaya getirilmesi töreni için Filyos Limanı'ndaki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin 100. yılını kutlaması sebebiyle 2023 yılına atıfta bulunarak törenin saat 20.23'te yapılacağın öğrenildi. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Dün gece itibarıyla doğal gaz kuyularının vanasını açarak ana iletim hatlarına gaz basımına başladık. Kuyularla kara arasındaki tesis arasında 170 kilometrelik mesafe var. 30 saatte karada olmasını bekliyoruz. Hedefimiz Perşembe günü karaya çıkarmak" dedi.

Giriş Tarihi: 17.04.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 14:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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