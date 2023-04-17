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20 Nisan'a sayılı günler kala Filyos'ta hazırlıklar sürüyor! Karadeniz Gazı 20.23'te karaya çıkacak

Zongulda'ta karadan 170 kilometrelik deniz açıklığından getirilecek olan yerli ve milli doğalgazın 20 Nisan günü karaya getirilmesi töreni için Filyos Limanı'ndaki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin 100. yılını kutlaması sebebiyle 2023 yılına atıfta bulunarak törenin saat 20.23'te yapılacağın öğrenildi. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Dün gece itibarıyla doğal gaz kuyularının vanasını açarak ana iletim hatlarına gaz basımına başladık. Kuyularla kara arasındaki tesis arasında 170 kilometrelik mesafe var. 30 saatte karada olmasını bekliyoruz. Hedefimiz Perşembe günü karaya çıkarmak" dedi.

Giriş Tarihi: 17.04.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 14:33
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20 Nisan’a sayılı günler kala Filyos’ta hazırlıklar sürüyor!

Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda açtığı Tuna-1 kuyunda keşfedilen 85 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle birlikte başlattığı enerji bağımsızlığı mücadelesi, yerli ve milli gazın 20 Nisan 2023 günü Filyos'tan karaya çıkmasıyla taçlanacak.

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20 Nisan’a sayılı günler kala Filyos’ta hazırlıklar sürüyor!

2021 yılında Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük rezervin yanı sıra diğer kuyularda da yapılan keşiflerle birlikte Karadeniz'deki toplam gaz rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı.

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20 Nisan’a sayılı günler kala Filyos’ta hazırlıklar sürüyor!

Karadan 170 kilometrelik deniz açıklığında keşfedilen doğalgaz rezervleri, denizin 2 bin 200 metrelik tabanına kurulan kuyulardan çıkartılarak borular vasıtasıyla Filyos Limanı'nda kurulan doğalgaz işleme tesislerine getirilecek.

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20 Nisan’a sayılı günler kala Filyos’ta hazırlıklar sürüyor!

Karada 8 binden fazla denizde ise 2 bin 500 kişinin mesai harcadığı projede 20 Nisan günü yapılacak tören öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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20 Nisan’a sayılı günler kala Filyos’ta hazırlıklar sürüyor!

Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak olan doğalgaz rezervi Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj gemilerinin çalışmaları sonucu karaya getirilecek.