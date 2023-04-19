Karadeniz gazında yarın tarihi gün! Başkan Erdoğan müjdeyi duyuracak
Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplüp doğalgazın karaya çıkarılması işlemi tamamlandı. Yarın Başkan Erdoğan'ın da katılacağı büyük açılış öncesi tesiste test amaçlı yapılan yanma işlemi de başarıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın yarın yapılacak törende büyük bir müjde açıklaması da beklenirken, Karadeniz gazının evlere ulaşması için geri sayım başladı.
Karadeniz gazı 170 kilometre deniz açıklığından karaya ulaştırıldı. İlk test için yanma işlemleri başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gazın karaya ulaşma süresini 30 saat olarak açıklamıştı.
Filyos'taki test yanmaları görüntülendi. 710 milyar metreküplük rezerv mayıs ayında evlere ulaşacak. İlk etapta günlük 10 milyon metreküplük akış sağlanacak, zaman içerisinde bu miktar 40 milyon metreküpe çıkarılacak.
GAZ YAKMA İŞLEMİ İÇİN TARİHİ GÜN
Gaz yakma işlemi perşembe günü Başkan Erdoğan'ın katılımı ile başlayacak ve ilk gaz da ulaştırılacak.
ERDOĞAN: MÜJDEMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ
Öte yandan geçtiğimiz gün Karadeniz gazı ile ilgili önemli bilgiler veren Başkan Erdoğan, "Müjdemizi 20 Nisan'da açıklayacağız. Karadeniz Gazı'nın ilk fazını Filyos'ta devreye alacağız. İftarı da Filyos'ta açacağız. Sakarya gaz sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesidir. 16 Nisan itibari ile kuyulardaki vanalar açılarak deniz altındaki ana iletim hattına gaz verilmeye başlandı. Sahadaki üretimi 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız.
3. faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacağız. Yeni keşifler için hazırlıklar yapıyoruz. Orta Karadeniz'de sismik araştırmalar tamamlandı, değerlendirme aşamasına geçildi. Doğu Karadeniz'de sismik çalışmalar sürüyor. Sismik çalışmaların ardından sondaj çalışmaları başlayacak. Batı Karadeniz'deki keşif bölgenin potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. İnşallah hem kendi gazını üretecek hem de diğer ülkelere gaz satacak duruma geleceğiz" açıklamasını yaptı.
MAYISIN İLK HAFTASI EVLERDE
Karadeniz gazı BOTAŞ işleme tesisine gidecek. Gazın işlenmesinin ardından mayısın ilk haftasında evlere verilmeye başlanması bekleniyor. Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda gerçekleştirdiği sondajla Ağustos 2020'de 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapıldı. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.
Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfiyle birlikte toplam rezerv Aralık 2022'de 710 milyar metreküpe çıktı.
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