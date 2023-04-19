Karadeniz gazında yarın tarihi gün! Başkan Erdoğan müjdeyi duyuracak

ERDOĞAN: MÜJDEMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ

Öte yandan geçtiğimiz gün Karadeniz gazı ile ilgili önemli bilgiler veren Başkan Erdoğan, "Müjdemizi 20 Nisan'da açıklayacağız. Karadeniz Gazı'nın ilk fazını Filyos'ta devreye alacağız. İftarı da Filyos'ta açacağız. Sakarya gaz sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesidir. 16 Nisan itibari ile kuyulardaki vanalar açılarak deniz altındaki ana iletim hattına gaz verilmeye başlandı. Sahadaki üretimi 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız.