Altında yükseliş sürüyor! Altın almalı mı satmalı mı? Bayramdan sonra altın ne olur?
Altında yükseliş sürüyor. Yeni rekor seviyeleri test ediliyor. Peki bu yükseliş ne kadar daha sürecek? Yatırımcısı altın almalı mı satmalı mı? Altında son durum ne? Bayramdan sonra altın ne olur? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan kuyumcu Necati Akın değerlendirdi.
Amerika'daki ekonomik verileriz pozitif gelmesi sonrası faiz artırım sinyalleri gelmesi altının yükselişini ateşledi. Yaz aylarının da yaklaşmasıyla düğün hareketliliği başladı ve yükseliş trendi devam ediyor. Yeni rekorlar gelmeye ve yatırımcıyı kendine çekme devam ediyor.
Peki altında yükseliş ne kadar sürecek? Yatırımcısı altın almalı mı satmalı mı? Altında son durum ne? Bayramdan sonra altın ne olur? Altınla ilgili tüm merak edilenleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'in konuğu olan kuyumcu Necati Akın verdi.
Necati Akın'ın öne çıkan sözleri:
"Vatandaşlarımız şu anda altın alımı yapabilir. Altın fiyatlarının daha da yükselmesini bekliyoruz. Orta ve uzun vadede piyasalara bakıldığı zaman beklentiler bunu gösteriyor. Bir de tabi bu durumda en güvenli liman altın.
Şu anda gram altın bin 46 liradan satış yapıyor. Çeyrek altın ise 2 bin 200 liradan satılıyor. Şu anda en iyi yatırım aracı altın ve bence vatandaşlar bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Şu anda yaz ayları gelmeye başladı.
Sezonun başlamasıyla birlikte altında hareketlilik başlayacak. Fiyatların yukarı doğru gelmesini bekliyorum. Yani buradan anlaşılabileceği gibi altında yükseliş sürecek."
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