Malumun ilamı! HDP’li Pervin Buldan Kandil’in adayını duyuracak! Kemal Kılıçdaroğlu...

"HANGİ İSME OY VERECEĞİNİZİ AÇIK AÇIK İLAN EDECEĞİZ"

Bu gelişmeler yaşanırken HDP'den de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik yeni bir açıklama geldi. Şanlıurfa'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan seçim süreci hakkında açıklama yaptı. Bayramdan sonra hangi adaya oy vereceklerini açıkça duyuracaklarını belirten Buldan, "Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" dedi.