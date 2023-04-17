Malumun ilamı! HDP'li Pervin Buldan Kandil'in adayını duyuracak! Kemal Kılıçdaroğlu...
PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda Kandil'e selam çakmaya devam ederken HDP'den de Kılıçdaroğlu'na yönelik destek mesajları gelmeye devam ediyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı açıklamada "Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
HDP ve PKK'ya parti olarak verdikleri bebek katili Öcalan'a özgürlük ve özerklik vaatleri sonrası terör örgütünün de desteğini alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'e selam çakmaya devam ederken HDP'den Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları sürüyor.
Adaylığının açıklanmasıyla birlikte HDP'yi ziyarete koşan ve bu ziyaret sonrası HDP'li isimlerden büyük destek gören Kılıçdaroğlu, diyet ödemelerine şimdiden başlamış durumda. CHP içindeki bazı isimler üst üste HDP ve PKK'ya vaatler vermeye devam ediyor.
"HDP İLE BAZI KONULARDA BİRLİKTELİK OLACAK"
HDP ile CHP arasındaki ilişkiyi meşrulaştırma derdine düşen Kılıçdaroğlu "HDP ile bazı konularda birliktelik olacak" ifadelerini kullanarak PKK üssü Kandil'e selam çaktı.
CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.
"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"
CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.
Tanrıkulu geçmiş dönemde TSK'ya kimyasal silah iftirasında bulunurken terörist cenazelerine katılıp gözyaşı dökmüştü.
"HANGİ İSME OY VERECEĞİNİZİ AÇIK AÇIK İLAN EDECEĞİZ"
Bu gelişmeler yaşanırken HDP'den de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik yeni bir açıklama geldi. Şanlıurfa'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan seçim süreci hakkında açıklama yaptı. Bayramdan sonra hangi adaya oy vereceklerini açıkça duyuracaklarını belirten Buldan, "Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" dedi.
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