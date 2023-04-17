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Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş BBC'ye konuştu: Başkan Erdoğan'ı hedef aldı Muharrem İnce seçmenini tehdit etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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Terörden tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş BBC’ye konuştu: Başkan Erdoğan’ı hedef aldı Muharrem İnce seçmenini tehdit etti

14 Mayıs öncesi 7'li koalisyonun İngiliz ayağı da harekete geçti. Terörden tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BBC'ye verdiği röportajda Başkan Erdoğan'ı ve yargıyı hedef alırken, Muharrem İnce'ye oy verecek seçmenleri de tehdit etti.

Kandil'in siyasi uzantısı olan HDP'nin de katılımıyla 7'li olan koalisyon masası 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken, İngiliz yayın organı BBC de harekete geçti. Terörden tutuklu bulunan HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir röportaj yaparak yayınlayan BBC, Demirtaş ile ortaklaşa olarak Türkiye'ye karşı başlatılan operasyonu gözler önüne serdi.

MUHARREM İNCE'NİN SEÇMENİNE TEHDİT
7'li koalisyonun seçimi ilk turda kazanacağını iddia eden Demirtaş, Muharrem İnce'ye oy verecek olanları da adeta tehdit etti. İnce ile Erdoğan'a oy vermek arasında fark olmadığını söyleyen Demirtaş, seçmenlerin oy tercihini yönlendirmeye çalışırken; "Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok. Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok!" ifadeleriyle adeta aba altından sopa gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Terör örgütü ile pazarlık yapmadığı için Başkan Erdoğan'ı de hedef alan tutuklu Demirtaş, kendisini Kürt vatandaşların temsilcisi ilan ederek skandal ifadeler de kullandı. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan'ın katıldığı temel atma ve açılış törenlerindeki ilgiyi gören Demirtaş, "Erdoğan, HDP'nin ve Kürtlerin oyunu alabileceğinden emin olsa HDP Genel Merkezi'nin önüne çadır kurar, orada yatar kalkardı." diyerek kendini Kürt vatandaşların temsilcisi olarak yansıtmaya çalıştı.

Başkan Erdoğan'ın "Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Şimdi bu 51 yavrumuz, bunlar Kürt kardeşlerimiz, evlatlarımız değil miydi? Zaten Selo'nun kendisi aslında Kürt değil, Zaza'dır" ifadeleri sorulan Demirtaş suçlamalarla ilgili tek kelime edemedi.

Terör suçlamaları karşısında konuşamayan Demirtaş, Başkan Erdoğan'a "diktatör" suçlaması yaptı.

TERÖR SEVİCİ İTTİFAKTA LİSTE TARTIŞMASI
TİP'in kendi listesiyle seçime girme kararınının da yanlış olduğunu söyleyen Demirtaş, "Umarım seçim gecesi büyük bir pişmanlık oluşmaz" diyerek TİP'e "pişman olacaksınız" mesajı gönderdi.

YARGIYA TEHDİT
7'li koalisyonun seçimi kazanacağı hayalini kuran Selahattin Demirtaş, kendisini yargılayan adalet sistemini ve bağımsız yargıyı da hedef aldı. Yargıyı "yargılayacağız" diyerek tehdit eden Demirtaş, "Ağır cezalar isteniyor hakkımızda. Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden bir mahkemeden adalet beklenemez, biz de beklemiyoruz. Ama Erdoğan sonrası bütün bu hakim, savcıların işlediği suçlar nedeniyle yargılanacaklarından eminiz, bunun için hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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