Terörden tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş BBC’ye konuştu: Başkan Erdoğan’ı hedef aldı Muharrem İnce seçmenini tehdit etti

MUHARREM İNCE'NİN SEÇMENİNE TEHDİT

7'li koalisyonun seçimi ilk turda kazanacağını iddia eden Demirtaş, Muharrem İnce'ye oy verecek olanları da adeta tehdit etti. İnce ile Erdoğan'a oy vermek arasında fark olmadığını söyleyen Demirtaş, seçmenlerin oy tercihini yönlendirmeye çalışırken; "Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok. Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok!" ifadeleriyle adeta aba altından sopa gösterdi.