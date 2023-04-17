Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş BBC'ye konuştu: Başkan Erdoğan'ı hedef aldı Muharrem İnce seçmenini tehdit etti
14 Mayıs öncesi 7'li koalisyonun İngiliz ayağı da harekete geçti. Terörden tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BBC'ye verdiği röportajda Başkan Erdoğan'ı ve yargıyı hedef alırken, Muharrem İnce'ye oy verecek seçmenleri de tehdit etti.
Kandil'in siyasi uzantısı olan HDP'nin de katılımıyla 7'li olan koalisyon masası 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken, İngiliz yayın organı BBC de harekete geçti. Terörden tutuklu bulunan HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir röportaj yaparak yayınlayan BBC, Demirtaş ile ortaklaşa olarak Türkiye'ye karşı başlatılan operasyonu gözler önüne serdi.
MUHARREM İNCE'NİN SEÇMENİNE TEHDİT
7'li koalisyonun seçimi ilk turda kazanacağını iddia eden Demirtaş, Muharrem İnce'ye oy verecek olanları da adeta tehdit etti. İnce ile Erdoğan'a oy vermek arasında fark olmadığını söyleyen Demirtaş, seçmenlerin oy tercihini yönlendirmeye çalışırken; "Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok. Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok!" ifadeleriyle adeta aba altından sopa gösterdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Terör örgütü ile pazarlık yapmadığı için Başkan Erdoğan'ı de hedef alan tutuklu Demirtaş, kendisini Kürt vatandaşların temsilcisi ilan ederek skandal ifadeler de kullandı. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan'ın katıldığı temel atma ve açılış törenlerindeki ilgiyi gören Demirtaş, "Erdoğan, HDP'nin ve Kürtlerin oyunu alabileceğinden emin olsa HDP Genel Merkezi'nin önüne çadır kurar, orada yatar kalkardı." diyerek kendini Kürt vatandaşların temsilcisi olarak yansıtmaya çalıştı.
Başkan Erdoğan'ın "Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Şimdi bu 51 yavrumuz, bunlar Kürt kardeşlerimiz, evlatlarımız değil miydi? Zaten Selo'nun kendisi aslında Kürt değil, Zaza'dır" ifadeleri sorulan Demirtaş suçlamalarla ilgili tek kelime edemedi.
Terör suçlamaları karşısında konuşamayan Demirtaş, Başkan Erdoğan'a "diktatör" suçlaması yaptı.
TERÖR SEVİCİ İTTİFAKTA LİSTE TARTIŞMASI
TİP'in kendi listesiyle seçime girme kararınının da yanlış olduğunu söyleyen Demirtaş, "Umarım seçim gecesi büyük bir pişmanlık oluşmaz" diyerek TİP'e "pişman olacaksınız" mesajı gönderdi.
YARGIYA TEHDİT
7'li koalisyonun seçimi kazanacağı hayalini kuran Selahattin Demirtaş, kendisini yargılayan adalet sistemini ve bağımsız yargıyı da hedef aldı. Yargıyı "yargılayacağız" diyerek tehdit eden Demirtaş, "Ağır cezalar isteniyor hakkımızda. Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden bir mahkemeden adalet beklenemez, biz de beklemiyoruz. Ama Erdoğan sonrası bütün bu hakim, savcıların işlediği suçlar nedeniyle yargılanacaklarından eminiz, bunun için hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TAKVİM NETLEŞTİ! Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?
- Öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Öğretmen atama mülakatları ne zaman açıklanır?
- 17 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy NİHAİ ve YEDEK isim sorgulama ekranı!
- Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı...
- Kadir Gecesi ile ilgili AYET VE HADİSLER! Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet ve surede geçiyor? Kadir Gecesi'nin hükmü nedir?
- EMEKLİNİN promosyon bereketine EK FARK ÖDEMESİ! EN ÇOK 4.150 TL! 17-18-19-20 Nisan... Bankanızdan istemeyi unutmayın!
- Zikirler, Tesbihler, Okunacak dualar DİYANET | Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua
- Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...
- Asgari ücretlinin bayram mesaisi ücreti ne kadar? Ramazan Bayramı'nda 3.5 güne X 2 katı maaş tablosu | 2023 Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
- Finans Merkezi 2023 açıldı mı, saat kaçta açılıyor? 11 yıl önce başlanan İstanbul Finans Merkezi'nde neler olacak, özellikleri neler?
- En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Kadir Gecesi güzel sözleri!
- MFÖ'nün "Mecburen" adlı şarkısının sözlerinde "mecburen" kelimesi toplamda kaç kere geçmektedir?