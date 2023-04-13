Kılıçdaroğlu’nun selam çaktığı Selahattin Demirtaş’tan küstah çıkış: TBMM PKK ile pazarlık yapsın

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrası HDP'li isimlerde büyük bir sevinç yaşanırken özellikle terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamaları geldi. Bu açıklamaların yanında bebek katili Öcalan'a özgürlük vaadi veren HDP'li isimler özerklik konusunda da CHP'den söz aldı.

CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.