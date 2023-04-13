Kılıçdaroğlu'nun selam çaktığı Selahattin Demirtaş'tan küstah çıkış: TBMM PKK ile pazarlık yapsın
HDP ve PKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yaptığı ziyaret sonrası PKK'lı isimlerin övgülerine boğulurken terörden tutuklu Selahattin Demirtaş da Bay Kemal'in selamlarını almaya devam ediyor. CHP'li isimlerin "Öcalan'a özgürlük ve özerklik" sözü vermesi sonrası Demirtaş yaptığı paylaşımda PKK'nın silah bırakması için ellerinden geleni yapacaklarını ve TBMM'nin de bu işin içinde olacağını söyledi. Demirtaş böylelikle CHP'nin seçimleri kazanması durumda PKK ile masaya oturacağını itiraf etti. İşte detaylar...
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı aday olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından koşa koşa HDP'yi ziyarete gitmişti.
Yapılan bu ziyarette HDP tarafından sunulan emirler Kılıçdaroğlu'na iletilirken, Bay Kemal toplantı sonrası HDP'nin isteklerini kameralar karşısında okumuştu.
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrası HDP'li isimlerde büyük bir sevinç yaşanırken özellikle terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamaları geldi. Bu açıklamaların yanında bebek katili Öcalan'a özgürlük vaadi veren HDP'li isimler özerklik konusunda da CHP'den söz aldı.
CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.
PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA RESMİ DESTEK
Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.
100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ
PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
DEMİRTAŞ'TAN MAHKEMELERE TEHDİT
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani duruşmasındaki savunmasında 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye verdiği açık çek sayesinde ortamı fırsat bilerek mahkeme heyetini alçak ifadelerle hedef alarak tehditler savurdu. Halk ve Türkiye düşmanı Demirtaş, "Bütün savcılar, istinaf mahkemeleri üyeleri, dosyalarımıza bakmayan Anayasa Mahkemesi üyeleri, sunduğumuz delilleri dikkate almayan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin tamamı anayasal düzene kumpas kurarak, örgüt kurarak müdahale etmiştir." Yalanını ortaya atarak, "Avukatlarımız kapsamlı dosyalar hazırlamışlar, sadece gününü bekliyoruz. O sırada sanık sandalyelerinde biz değil, sizler oturacaksınız" dedi.
Terör suçundan tutuklu Demirtaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda PKK ile CHP'nin masaya oturacağını itiraf edercesine açıklamalarda bulundu.
"PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız.
SÖZDE BARIŞ İSTEYEN DEMİRTAŞ
Bunları çoktan yapabilirdik ama; Erdoğan barışı isteyenleri içeri attı, tecride aldı, partilerini kapatmaya çalıştı, belediyelerine kayyım atadı, provokasyonlarla çatışmayı körükleyip "terör" söylemi üzerinden halkı korkutup oy toplamaya çalıştı. Halen de bunu yapıyor.
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