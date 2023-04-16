7'li koalisyonun "üst aklı" mı var? Anketler ne diyor?

Listelerde terör örgütü iltisaklılarına neden mesafe konulamadı? 14 Mayıs'ta FETÖ-PKK'ya kim, ne söz verdi? Vekil listelerinde terör örgütlerine mesafe koyamayanlar kim? Seçimlere sayılı günler kala kamuoyu araştırmaları ne söylüyor? Siyasal İletişimci Ferhat Murat ve Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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