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Terör örgütünün yeni umudu 7’li koalisyon mu? PKK’nın tek umudu Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması

A Haber
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Giriş: 16.04.2023 13:04
Türkiye terör örgütüne karşı Mehmetçiğin kararlı duruşu pekçok operasyon gerçekleştirdi. PKK'nın asker giremez dediği her mağara, her sığınak, her in birer birer imha edildi. Ancak PKK'nın yeni bir umudu vardı o da 7'li koalisyon. İşte PKK'lı teröristlerin ağzından itiraf niteliğindeki o söylemler...
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