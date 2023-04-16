16 Nisan 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Terör örgütünün yeni umudu 7’li koalisyon mu? PKK’nın tek umudu Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması
Türkiye terör örgütüne karşı Mehmetçiğin kararlı duruşu pekçok operasyon gerçekleştirdi. PKK'nın asker giremez dediği her mağara, her sığınak, her in birer birer imha edildi. Ancak PKK'nın yeni bir umudu vardı o da 7'li koalisyon. İşte PKK'lı teröristlerin ağzından itiraf niteliğindeki o söylemler...