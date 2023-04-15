Türkiye’nin Mavi Vatan’daki enerji filosu! Tam bağımsızlık hedefi 2017’de başladı

Türkiye, "Milli Enerji ve Maden Politikası"nda kararlıydı. Yavuz sondaj gemisi, TPAO tarafından 2018'de envantere alındı. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi de Fatih gibi 6. nesil ultra derin deniz sondaj kabiliyetine sahip. Gemi, çift kuleli tasarımıyla eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler gibi birçok ülkede görev aldı. Yavuz, dünyada 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyor. İçinde dinlenme odaları, spor ve sinema salonu bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de var.

SONDAJ GEMİSİ YAVUZ

230 METRE UZUNLUK

36 METRE GENİŞLİK