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Türkiye’nin Mavi Vatan’daki enerji filosu! Tam bağımsızlık hedefi 2017’de başladı

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Giriş Tarihi: 15.04.2023 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
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Türkiye’nin Mavi Vatan’daki enerji filosu! Tam bağımsızlık hedefi 2017’de başladı

Türkiye'nin hidro karbon kaynaklarıyla enerjide tam bağımsızlık hedefi, 2017'deki yerli filo hamlesi ile başladı. 4'ü sondaj 6 gemi Mavi Vatan'da doğalgaz aramaya koyuldu. İşte Türkiye'nin dev doğalgaz filosu ve öyküsü…

Türkiye, 4'ü sondaj 6 gemi ile Mavi Vatan'da doğalgaz arıyor. Hidro karbon kaynaklarıyla, enerjide tam bağımsızlık hedefi 2017'deki yerli filo hamlesi ile başladı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ilk kez sondaj gemisi alacağını söylediğinde tarih 6 Nisan 2017'yi gösteriyordu. Türkiye'nin enerjideki güçlü hamlesi de bu adımla şahlandı. Ardından sismik araştırma gemileri devreye girdi. Denizlerde yapılan araştırmalarda Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri önemli rol üslendi.

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA

84 METRE UZUNLUK

21 METRE GENİŞLİK

8 BİN METRE JEOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

ORUÇ REİS

86 METRE UZUNLUK

22 METRE GENİŞLİK

15 BİN METRE JEOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

Sismik gemiler, ses dalgaları oluşturup deniz tabanının röntgeni çekti. Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih oldu. Gemi, 2017'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katıldı. Güney Kore'de inşa edilen Fatih, 2011'de denize indirildi. Gemi 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.

İLK MİLLİ SONDAJ GEMİSİ FATİH

229 METRE UZUNLUK

36 METRE GENİŞLİK

51 BİN 283 GROSTON AĞIRLIK

Fatih sondaj gemisi, çeşitli bakım çalışmalarının ardından basınç kontrollü sondaj sistemi ile donatıldı. Ardından 29 Ekim 2018'de Alanya-1 derin deniz kuyusu sondajına başladı. Fatih sondaj gemisinin bir sonraki rotası ise Karadeniz oldu. Gemi İstanbul'un fethinin 567. yılında 29 Mayıs 2019'da Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı.

Kuleleri İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen gemi 6 Haziran'da Trabzon Limanı'na demir attı. Burada kuleler yeniden monte edildi. Fatih, 20 Temmuz'da Zonguldak açıklarında ilk olarak Tuna-1 adı verilen bölgeye gitti. Kıyıdan 170 kilometre uzakta, 3 bin 500 - 4 bin metre derinlik hedefiyle Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı. Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajından müjde de gecikmedi. Fatih, Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Keşif, 2020'nin derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük olarak tarihe geçti.

Türkiye, "Milli Enerji ve Maden Politikası"nda kararlıydı. Yavuz sondaj gemisi, TPAO tarafından 2018'de envantere alındı. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi de Fatih gibi 6. nesil ultra derin deniz sondaj kabiliyetine sahip. Gemi, çift kuleli tasarımıyla eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler gibi birçok ülkede görev aldı. Yavuz, dünyada 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyor. İçinde dinlenme odaları, spor ve sinema salonu bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de var.

SONDAJ GEMİSİ YAVUZ

230 METRE UZUNLUK

36 METRE GENİŞLİK

Ülkemizin üçüncü sondaj gemisi kanuni, 31 Ocak'ta 2020'de filoya katıldı. 2012'de inşa edilen gemi Mersin Taşucu Limanı'nda sefere uygun hale getirildi. Kanuni sondaj gemisi, Mayıs 2021'de ilk görevi için Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 kuyusuna açıldı.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ

227 METRE UZUNLUK

42 METRE GENİŞLİK

12 BİN 200 METRE SONDAJ

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki son sondaj gemisi Abdülhamid Han oldu. Abdülhamid han sondaj gemisi 104 metre kule yüksekliğiyle 7. nesil teknolojiye sahip. Karadeniz'deki sevinci Akdeniz'e taşımak isteyen Abdülhamid Han, 9 Ağustos 2022 'de Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ayrıldı Yörükler-1 kuyusunda görev yapan gemiye son olarak Aselsan'ın geliştirdiği milli sinyal karıştırıcı sistem yerleştirildi.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ

238 METRE UZUNLUK

42 METRE GENİŞLİK

12 BİN 200 METRE SONDAJ

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