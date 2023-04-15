Karadeniz gazında geri sayım! Başkan Erdoğan: 20-21 Nisan’da doğalgaz karayla buluşacak

KOCAELİ'Yİ NASIL BULDUNUZ?

İşte Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışında milletimizi gördünüz, Kocaeli'nin halini gördünüz. Burada muhteşem bir katılım var. Kocaeli her zaman böyle zaten. İnşAllah bu seçimlerde de Kocaeli büyük bir patlamayı yapmak suretiyle malum 7'li koalisyonu gereken dersi verecektir."

ÜLKEYİ TEFECİLERE PAZARLIYOR

1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "şehir hastaneleri" konusunda tepki gösterirken "Bay bay Kemal sen hiç böyle bir hastane gördün mü?" dedi. Erdoğan İzmir'e yapılan şehir hastanesiyle ilgili de müjde vererek "İnşallah bayram öncesi açacağız." dedi. Erdoğan ayrıca 7'li koalisyon masası hakkında da sert sözler sarf ederek "PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim" sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Ülkeyi tefecilere pazarlıyor." dedi.