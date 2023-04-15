15 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Karadeniz gazında geri sayım! Başkan Erdoğan: 20-21 Nisan’da doğalgaz karayla buluşacak

Karadeniz gazında geri sayım! Başkan Erdoğan: 20-21 Nisan’da doğalgaz karayla buluşacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.04.2023 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
ABONE OL
Karadeniz gazında geri sayım! Başkan Erdoğan: 20-21 Nisan’da doğalgaz karayla buluşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazıyla ilgili olarak A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "20-21 Nisan’da doğalgaz karayla buluşacak." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıktan sonra A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan A Haber mikrofonlarına Karadeniz gazı ile ilgili gelinen son durumu anlattı. Erdoğan, "20-21 Nisan'da doğalgaz karayla buluşacak." dedi.

Başkan Erdoğan'ın A Haber'e özel açıklamaları:

"20-21 Nisan gibi doğal gazı Filyos'ta karayla buluşturuyoruz. Bu adamı atıyoruz. Ve şu an itibarıyla başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bakan yardımcısı işi hep birlikte takip ediyorlar. Bende bunu yakından takip ediyorum.

Bunu mevcut elimizdeki doğal gaz ile buluşturmak suretiyle artık kendi yerli doğal gazımızı sisteme alarak vatandaşımıza çok daha farklı imkanlarla doğal gazı temin edeceğiz.

KOCAELİ'Yİ NASIL BULDUNUZ?

İşte Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışında milletimizi gördünüz, Kocaeli'nin halini gördünüz. Burada muhteşem bir katılım var. Kocaeli her zaman böyle zaten. İnşAllah bu seçimlerde de Kocaeli büyük bir patlamayı yapmak suretiyle malum 7'li koalisyonu gereken dersi verecektir."

ÜLKEYİ TEFECİLERE PAZARLIYOR

1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "şehir hastaneleri" konusunda tepki gösterirken "Bay bay Kemal sen hiç böyle bir hastane gördün mü?" dedi. Erdoğan İzmir'e yapılan şehir hastanesiyle ilgili de müjde vererek "İnşallah bayram öncesi açacağız." dedi. Erdoğan ayrıca 7'li koalisyon masası hakkında da sert sözler sarf ederek "PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim" sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Ülkeyi tefecilere pazarlıyor." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz gazında geri sayım! BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN KARADENİZ GAZIYLA İLGİLİ OLARAK A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU. BAŞKAN ERDOĞAN, "20-21 NİSAN'DA DOĞALGAZ KARAYLA BULUŞACAK." DEDİ.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA