Karadeniz gazı için büyük hazırlık! Türkiye çifte bayrama hazırlanıyor

YÜZDE 40'A KADAR ÇIKACAK

Karadeniz gazının birinci ve ikinci fazda toplam tüketimin yüzde kaçını karşıladığı sorusuna ise Bilgin, şu yanıtı verdi: "İkinci faz ile beraber Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayacak. Geçen yılın ithalatı 100 milyar dolar. Yüzde 40 dediğimizde 40 milyar dolardan bahsediyoruz. Cebimizden çıkmayıp cebimize girecek... Çarpan etkisi ile bakıldığında bu çok daha farklı bir değerlendirmeye sokulabilir. Birinci fazda yüzde 15 ile başlayıp artarak yüzde 40'a kadar çıkacak."