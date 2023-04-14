Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor

ŞEHİR HASTANELERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Şehir hastaneleri biliyorsunuz, geçmişte özellikle de sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, rehin rehine alma dönemleri hatta Savaş Ay'ın programında izlediğimiz Kılıçdaroğlu'nun da genel müdür olduğu dönem. O zaman bu hastanelerin durumu ortadaydı, her taraf pislik içindeydi, rezillikti. Galoşları satarlardı ve kan pislik böyle bir durumdu. Şu anda şehir hastanelerinde vatandaşımın huzuru var, bu hastanelerde tertemiz pırıl pırıl... Bu hastaneye gelen içeri girdiğinde huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada biz sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Cleveland derler, bizim şehir hastaneleri Cleveland'i aştı. Ankara'da Etlik, İstanbul'da Murat Dilmener, Pakize Öz olsun, tüm hastanelerimiz ortada. Vatandaş hastaneye girdiğinde hamdolsun orada yatmadan şifayı buluyor. Bu da bizi mutlu kılıyor. Yaygınlaştırarak şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz.

Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatörler kuruldu ve yaygınlaştırıyoruz. Hastanelerin çoğunda izolatörler var. Yatırımlarımızda buna hassasiyet göstereceğiz.

TPAO GENEL MÜDÜRÜ BİLGİN TARİHİ DUYURDU

TPAO Genel Müdürü Bilgin "Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız." dedi.