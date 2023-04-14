Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Karadeniz gazının 20 Nisan'da çıkarılacağını duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti. Namazı burada kılan Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.
Başkan Erdoğan namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
TÜRKİYE KARADENİZ GAZINA KAVUŞUYOR
Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre. Ondan sonra da zaten bunu elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız.
1 YILDA BİTİRİP TESLİM EDECEĞİZ
11 vilayetin tamamında da gerek temel atma gerek konut teslimleri, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Vatandaşlarımdan 1 yıl gibi süre talep ettim. İnşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bakanlığımız yoğun çalışmayı devam ettiriyor, enkaz kaldırmalar var. Zemin etütleri yapılıyor.
ŞEHİR HASTANELERİ YAYGINLAŞTIRILACAK
Şehir hastaneleri biliyorsunuz, geçmişte özellikle de sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, rehin rehine alma dönemleri hatta Savaş Ay'ın programında izlediğimiz Kılıçdaroğlu'nun da genel müdür olduğu dönem. O zaman bu hastanelerin durumu ortadaydı, her taraf pislik içindeydi, rezillikti. Galoşları satarlardı ve kan pislik böyle bir durumdu. Şu anda şehir hastanelerinde vatandaşımın huzuru var, bu hastanelerde tertemiz pırıl pırıl... Bu hastaneye gelen içeri girdiğinde huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada biz sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Cleveland derler, bizim şehir hastaneleri Cleveland'i aştı. Ankara'da Etlik, İstanbul'da Murat Dilmener, Pakize Öz olsun, tüm hastanelerimiz ortada. Vatandaş hastaneye girdiğinde hamdolsun orada yatmadan şifayı buluyor. Bu da bizi mutlu kılıyor. Yaygınlaştırarak şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz.
Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatörler kuruldu ve yaygınlaştırıyoruz. Hastanelerin çoğunda izolatörler var. Yatırımlarımızda buna hassasiyet göstereceğiz.
TPAO GENEL MÜDÜRÜ BİLGİN TARİHİ DUYURDU
TPAO Genel Müdürü Bilgin "Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız." dedi.
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