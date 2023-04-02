Asgari ücrete ARA ZAM ne kadar olacak? %15 - %20 - %25’lik zamda YENİ ASGARİ ÜCRET kaç lira olur? A Haber’de anlattı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem: Ocak ayında asgari ücreti açıklarken Sayın Cumhurbaşkanı 10 bin 8 lira brüt, net 8 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladıktan sonra şöyle bir cümle kurmuştu beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız demişti.