02 Nisan 2023, Pazar
Asgari ücrete ARA ZAM ne kadar olacak? %15 - %20 - %25'lik zamda YENİ ASGARİ ÜCRET kaç lira olur? A Haber'de anlattı
Son dakika asgari ücret haberi... Başkan Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını açıkladı. Peki asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon zamda etkili olacak mı? Asgari ücret senaryoları neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 02.04.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 12:00
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