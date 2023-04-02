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Haberler Galeri Asgari ücrete ARA ZAM ne kadar olacak? %15 - %20 - %25'lik zamda YENİ ASGARİ ÜCRET kaç lira olur? A Haber'de anlattı

Asgari ücrete ARA ZAM ne kadar olacak? %15 - %20 - %25'lik zamda YENİ ASGARİ ÜCRET kaç lira olur? A Haber'de anlattı

Son dakika asgari ücret haberi... Başkan Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını açıkladı. Peki asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon zamda etkili olacak mı? Asgari ücret senaryoları neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 02.04.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 12:00
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Asgari ücrete ARA ZAM ne kadar olacak? %15 - %20 - %25’lik zamda YENİ ASGARİ ÜCRET kaç lira olur? A Haber’de anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını açıkladı.

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Asgari ücrete ARA ZAM ne kadar olacak? %15 - %20 - %25’lik zamda YENİ ASGARİ ÜCRET kaç lira olur? A Haber’de anlattı

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Ara zam hesabı nasıl yapılacak? 6 aylık enflasyon etkili olacak mı? Asgari ücret senaryoları neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Asgari ücrete ARA ZAM ne kadar olacak? %15 - %20 - %25’lik zamda YENİ ASGARİ ÜCRET kaç lira olur? A Haber’de anlattı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem: Ocak ayında asgari ücreti açıklarken Sayın Cumhurbaşkanı 10 bin 8 lira brüt, net 8 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladıktan sonra şöyle bir cümle kurmuştu beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız demişti.

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Asgari ücrete ARA ZAM ne kadar olacak? %15 - %20 - %25’lik zamda YENİ ASGARİ ÜCRET kaç lira olur? A Haber’de anlattı

Burada enflasyon belirleyici olacak.


Ona göre Temmuz'da bir ara zam gelecek diye düşünüyorum.

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Asgari ücrete ARA ZAM ne kadar olacak? %15 - %20 - %25’lik zamda YENİ ASGARİ ÜCRET kaç lira olur? A Haber’de anlattı

Geçen sene Haziran ayında bir ara zam yapılmıştı asgari ücrete. 6 aylık enflasyona bakılarak yapılmıştı. Memur ve emeklilerin zamları da enflasyona göre yapılıyor.