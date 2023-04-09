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Haberler Galeri Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? NET - BRÜT HESABI...

Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? NET - BRÜT HESABI...

"Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine yapılan artışlar sonrası asgari ücret zammı son dakika araştırılmaya başladı. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemde etkili olan asgari ücret 2023 oranı gündemdeki yerini aldı. Peki, Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? NET - BRÜT HESABI...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2023 19:13 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 19:13
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Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? NET - BRÜT HESABI...

"Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli zammı ardından geçtiğimiz yıl ara zam alan asgari ücret 2023 için gerekirse yeniden değerlendirme yapılacağı Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürüyor. Peki, Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? NET - BRÜT HESABI...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? NET - BRÜT HESABI...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM ALACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? NET - BRÜT HESABI...

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor.

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Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? NET - BRÜT HESABI...

Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

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Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? NET - BRÜT HESABI...

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.