12 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücrete zam geliyor! Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam geliyor! Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2023 15:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağı müjdesini vermişti. Peki zam ne kadar olacak, beklenti ne yönde? Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücrete zam geliyor!
Asgari ücrete zam geliyor!
Gençlere ÖTV’siz telefon bilgisayar müjdesi
Gençlere ÖTV'siz telefon bilgisayar müjdesi
Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
Kadınlara emeklilik müjdesi
Kadınlara emeklilik müjdesi
Yeni evlenecek gençlere kredi
Yeni evlenecek gençlere kredi
Bankalar promosyon yarışında
Bankalar promosyon yarışında
Madeni paralarda değişiklik!
Madeni paralarda değişiklik!
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Gençlere 9 ayda 84 bin lira destek!
Gençlere 9 ayda 84 bin lira destek!
BAĞ-KUR’luya erken emeklilik!
BAĞ-KUR'luya erken emeklilik!
Bakan Nebati’den 7’li koalisyona tepki
Bakan Nebati'den 7'li koalisyona tepki
ABD dolarının tahtı sallanıyor!
ABD dolarının tahtı sallanıyor!
Daha Fazla Video Göster