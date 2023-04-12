Asgari ücrete zam geliyor! Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağı müjdesini vermişti. Peki zam ne kadar olacak, beklenti ne yönde? Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen değerlendirdi.

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