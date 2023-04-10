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AK Parti için büyük gün! 2023'e özel 23 başlıktan oluşan seçim beyannamesi açıklanacak! Cumhur İttifakı'nın seçim vaatleri neler?

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Giriş Tarihi: 11.04.2023 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
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AK Parti için büyük gün! 2023’e özel 23 başlıktan oluşan seçim beyannamesi açıklanacak! Cumhur İttifakı’nın seçim vaatleri neler?

2023 seçimlere artık çok bir süre kalırken AK Parti'nin seçim beyannamesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu'nda açıklayacak. Seçimlere "Durmak Yok Yola Devam" sloganıyla giren AK Parti bu kez "Doğru adımlarla yola devam" sloganını kullanacak. 2023'e vurgu yapılarak 23 başlık altında hazırlanan beyannamede ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet gibi konular yer alacak. Peki AK Parti 2023 seçim beyannamesinde hangi maddeler yer alacak? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'de milletvekili adaylarının açıklanmasının ardından merakla beklenen seçim beyannemesi bugün vatandaşlara sunulacak.

AK PARTİ İÇİN BÜYÜK GÜN

Seçim beyannamesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak.

"TÜRKİYE İÇİN HEMEN ŞİMDİ"

Beyannamede "Türkiye için hemen şimdi" vurgusu yapılacak. AK Parti iktidarlarının hizmet ve icraatları hatırlatılacak.Savunma sanayiinden enerjiye, sağlıktan tarıma kadar pek çok alandaki başarılar sıralanacak.

ŞAHLANIŞ DÖNEMİ

Beyannamede "doğruluk" teması öne çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemde yapılması planlanan kalkınma yatırımları anlatılacak. Atılacak demokratik ve sosyal adımlara yer verilecek.

2023'E ÖZEL 23 BAŞLIK

23 başlık altında hazırlanan beyannamede gençlere ve kadınlara yönelik mesajlar verilecek. Ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet ve özgürlük alanları da beyannamede önemli başlıklar olarak yerini alacak.

DEPREM YARALARININ SARILMASINA YÖNELİK ADIMLAR VURGULANACAK

Depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşa ve ihyası ile kentsel dönüşüme de ayrıca vurgu yapılacak. Asrın felaketi nedeniyle sade bir şekilde düzenlenecek programda yalnızca seçim beyannamesinin detayları paylaşılmayacak. AK Parti listesinden seçime girecek 600 milletvekili adayı tek tek seçmene tanıtılacak.

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