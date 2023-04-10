AK Parti için büyük gün! 2023’e özel 23 başlıktan oluşan seçim beyannamesi açıklanacak! Cumhur İttifakı’nın seçim vaatleri neler?

"TÜRKİYE İÇİN HEMEN ŞİMDİ"

Beyannamede "Türkiye için hemen şimdi" vurgusu yapılacak. AK Parti iktidarlarının hizmet ve icraatları hatırlatılacak.Savunma sanayiinden enerjiye, sağlıktan tarıma kadar pek çok alandaki başarılar sıralanacak.