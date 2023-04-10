AK Parti için büyük gün! 2023'e özel 23 başlıktan oluşan seçim beyannamesi açıklanacak! Cumhur İttifakı'nın seçim vaatleri neler?
2023 seçimlere artık çok bir süre kalırken AK Parti'nin seçim beyannamesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu'nda açıklayacak. Seçimlere "Durmak Yok Yola Devam" sloganıyla giren AK Parti bu kez "Doğru adımlarla yola devam" sloganını kullanacak. 2023'e vurgu yapılarak 23 başlık altında hazırlanan beyannamede ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet gibi konular yer alacak. Peki AK Parti 2023 seçim beyannamesinde hangi maddeler yer alacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'de milletvekili adaylarının açıklanmasının ardından merakla beklenen seçim beyannemesi bugün vatandaşlara sunulacak.
AK PARTİ İÇİN BÜYÜK GÜN
Seçim beyannamesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak.
"TÜRKİYE İÇİN HEMEN ŞİMDİ"
Beyannamede "Türkiye için hemen şimdi" vurgusu yapılacak. AK Parti iktidarlarının hizmet ve icraatları hatırlatılacak.Savunma sanayiinden enerjiye, sağlıktan tarıma kadar pek çok alandaki başarılar sıralanacak.
ŞAHLANIŞ DÖNEMİ
Beyannamede "doğruluk" teması öne çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemde yapılması planlanan kalkınma yatırımları anlatılacak. Atılacak demokratik ve sosyal adımlara yer verilecek.
2023'E ÖZEL 23 BAŞLIK
23 başlık altında hazırlanan beyannamede gençlere ve kadınlara yönelik mesajlar verilecek. Ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet ve özgürlük alanları da beyannamede önemli başlıklar olarak yerini alacak.
DEPREM YARALARININ SARILMASINA YÖNELİK ADIMLAR VURGULANACAK
Depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşa ve ihyası ile kentsel dönüşüme de ayrıca vurgu yapılacak. Asrın felaketi nedeniyle sade bir şekilde düzenlenecek programda yalnızca seçim beyannamesinin detayları paylaşılmayacak. AK Parti listesinden seçime girecek 600 milletvekili adayı tek tek seçmene tanıtılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigaraya son dakika zam geldi mi 2023? 10 Nisan sigara fiyatlarına zam var mı, olacak mı?
- AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları kim oldu? 14 Mayıs seçimi...
- Ak Parti Konya milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- AK Parti Kocaeli milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?
- AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları kim oldu?
- AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?
- AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 / 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste
- AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi
- %36,36 zam kesinleşti! Ödemelere kallavi zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara + 3.750 TL yatırılacak: Listede adınız var mı öğrenin!
- EYT'de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...
- 0.69 FAİZLE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ | Orta gelirliye konut kredisi! 500.000- 750.000 TL'ye 15 yıl vadeli...Ziraat Bankası- Vakıfbank- Halkbank
- EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...