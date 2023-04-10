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Küçük ortakların milli savunma sanayi düşmanlığı sürüyor! Temel Karamollaoğlu: Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık hepsi hikaye

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
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Küçük ortakların milli savunma sanayi düşmanlığı sürüyor! Temel Karamollaoğlu: Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık hepsi hikaye

Yedili koalisyonda CHP'nin HDP ve PKK ile yakın temasta olması sonrası HDPKK'lı isimlerin bebek katili Öcalan için "özgürlük" çağrıları artarken küçük ortaklar milli projeleri hedef almaya devam ediyor. Ali Babacan'ın "SİHA'lara dokunacağız" ifadeleri sonrası Temel Karamollaoğlu da yaptığı açıklamada "Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık, hepsi hikaye." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Yedili koalisyonda HDP ve PKK ile yaşanan yakınlaşma dikkat çekerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamada PKK ifadesini kullanmaması da dikkat çekiyor.

BEBEK KATİLİ'NE ÖZGÜRLÜK VAADİ

PKK'lı ve HDP'li isimler üst üste "Öcalan'a özgürlük" vaatlerinde bulunurken, koalisyonun küçük ortakları da yerli ve milli projeleri hedef almaya devam ediyor.

HDP İLE YAKIN DİYALOG SONRASI ANAYASA'DAN TÜRK TANIMINI KALDIRMA İSTEĞİ

Babacan "HDP ile yakın diyaloğumuz var" ifadelerini kullanırken, DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar katıldığı bir radyo programında Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istediklerini açıkladı.

KÜÇÜK ORTAKLARIN MİLLİ PROJE DÜŞMANLIĞI

Son dönemdeki söylemleriyle teröristlerin de sempatisini kazanan Babacan'ın son hedefi ise terör örgütü PKK'nın adeta kabusu olan İHA ve SİHA'lar oldu.

"SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ"

Babacan büyük tepki toplayan sözlerinde "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje öyle getirildi ki "Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz felan filan" kusura bakmayın ya biz dokunacağız tabiki. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz." dedi.

KARAMOLLAOĞLU: UÇAKLARI VAR MOTORU NEREDE

Babacan'ın ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da SİHA'ları hedef aldı. Karamollaoğlu "Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık, hepsi hikaye." "SİHA'lar yapıldı ama bu Tayyip Bey'in değil SİHA'yı yapanların başarısı." "Uçakları var, motoru nerede?" ifadelerini kullandı.

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