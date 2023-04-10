Küçük ortakların milli savunma sanayi düşmanlığı sürüyor! Temel Karamollaoğlu: Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık hepsi hikaye
Yedili koalisyonda CHP'nin HDP ve PKK ile yakın temasta olması sonrası HDPKK'lı isimlerin bebek katili Öcalan için "özgürlük" çağrıları artarken küçük ortaklar milli projeleri hedef almaya devam ediyor. Ali Babacan'ın "SİHA'lara dokunacağız" ifadeleri sonrası Temel Karamollaoğlu da yaptığı açıklamada "Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık, hepsi hikaye." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Yedili koalisyonda HDP ve PKK ile yaşanan yakınlaşma dikkat çekerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamada PKK ifadesini kullanmaması da dikkat çekiyor.
BEBEK KATİLİ'NE ÖZGÜRLÜK VAADİ
PKK'lı ve HDP'li isimler üst üste "Öcalan'a özgürlük" vaatlerinde bulunurken, koalisyonun küçük ortakları da yerli ve milli projeleri hedef almaya devam ediyor.
HDP İLE YAKIN DİYALOG SONRASI ANAYASA'DAN TÜRK TANIMINI KALDIRMA İSTEĞİ
Babacan "HDP ile yakın diyaloğumuz var" ifadelerini kullanırken, DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar katıldığı bir radyo programında Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istediklerini açıkladı.
KÜÇÜK ORTAKLARIN MİLLİ PROJE DÜŞMANLIĞI
Son dönemdeki söylemleriyle teröristlerin de sempatisini kazanan Babacan'ın son hedefi ise terör örgütü PKK'nın adeta kabusu olan İHA ve SİHA'lar oldu.
"SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ"
Babacan büyük tepki toplayan sözlerinde "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje öyle getirildi ki "Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz felan filan" kusura bakmayın ya biz dokunacağız tabiki. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz." dedi.
KARAMOLLAOĞLU: UÇAKLARI VAR MOTORU NEREDE
Babacan'ın ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da SİHA'ları hedef aldı. Karamollaoğlu "Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık, hepsi hikaye." "SİHA'lar yapıldı ama bu Tayyip Bey'in değil SİHA'yı yapanların başarısı." "Uçakları var, motoru nerede?" ifadelerini kullandı.
.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Kocaeli milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?
- AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları kim oldu?
- AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?
- AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 / 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste
- AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi
- %36,36 zam kesinleşti! Ödemelere kallavi zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara + 3.750 TL yatırılacak: Listede adınız var mı öğrenin!
- EYT'de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...
- 0.69 FAİZLE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ | Orta gelirliye konut kredisi! 500.000- 750.000 TL'ye 15 yıl vadeli...Ziraat Bankası- Vakıfbank- Halkbank
- EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...
- AK Parti Aydın milletvekili aday listesi | 2023 28. Dönem AK Parti Aydın milletvekili adayları kimler? İsim listesi ve sıralama belli oldu!
- YDS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 YDS /1 soruları ve cevap anahtarı PDF!
- SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı SED yardım ödeme takvimi açıklandı mı? 1-2-3 çocuklu aileler...