Küçük ortakların milli savunma sanayi düşmanlığı sürüyor! Temel Karamollaoğlu: Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık hepsi hikaye

"SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ"

Babacan büyük tepki toplayan sözlerinde "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje öyle getirildi ki "Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz felan filan" kusura bakmayın ya biz dokunacağız tabiki. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz." dedi.