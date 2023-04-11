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AK Parti’de çifte heyecan! Seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı

A Haber
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Giriş: 11.04.2023 14:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün hem AK Parti’nin seçim beyannamesini hem de aday tanıtımını yapacak. Peki seçim beyannamesi neler vaat ediyor? Aday listeleri nasıl etki edecek? Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün konuğu olan AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta değerlendirdi.
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