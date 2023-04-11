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AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Şahlanış döneminde 23 ana başlık 5 yıllık hedefler…

A Haber
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Giriş: 11.04.2023 13:25
AK Parti'de gözler artık bugüne çevrilmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesini açıklayacak. 23 başlıkta hazırlanan beyannamede, 5 yıllık hedefler ön planda olacak. İnsan hakları, teknoloji, eğitim, tarım, sağlık dikkat çeken başlıklar. Bugün AK Parti seçim kampanyası başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin 600 milletvekili adayını ili il tanıtacak. Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün konuğu olan AK Parti’nin önemli isimleri ve gazeteciler değerlendirdi.
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