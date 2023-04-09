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HDP'li Sibel Yiğitalp açık açık özerklik mesajı verdi! "Harf hatası" deyip kıvırdı

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Giriş Tarihi: 09.04.2023 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
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HDP’li Sibel Yiğitalp açık açık özerklik mesajı verdi! Harf hatası deyip kıvırdı

HDP milletvekili Sibel Yiğitalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açık açık özerklik mesajı verdi. Yiğitalp, HDP (Yeşil Sol) vekil adaylarını YPS vekilleri olarak ilan etti.

HDP 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

Yiğitalp HDP (Yeşil Sol) vekil adaylarını YPS vekilleri olarak ilan etti.

YPS 2015'te terör örgütü PKK'nın "özsavunma gücü" olarak tarif edilen yasa dışı silahlı örgütüydü.

Yiğitalp, skandal paylaşımının ardından "YSP olacaktı. Harf hatası oldu." diyerek kıvırdı.

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