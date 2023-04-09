HDP'li Sibel Yiğitalp açık açık özerklik mesajı verdi! "Harf hatası" deyip kıvırdı
ÖZEL HABER A Haber
HDP milletvekili Sibel Yiğitalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açık açık özerklik mesajı verdi. Yiğitalp, HDP (Yeşil Sol) vekil adaylarını YPS vekilleri olarak ilan etti.
HDP 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.
Yiğitalp HDP (Yeşil Sol) vekil adaylarını YPS vekilleri olarak ilan etti.
YPS 2015'te terör örgütü PKK'nın "özsavunma gücü" olarak tarif edilen yasa dışı silahlı örgütüydü.
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