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Haberler Galeri CHP'de il il milletvekili adayı listesi belli oldu! Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti... Mustafa Sarıgül sürprizi | 7'li koalisyonda listeler tamam

CHP'de il il milletvekili adayı listesi belli oldu! Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti... Mustafa Sarıgül sürprizi | 7'li koalisyonda listeler tamam

Yedili koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan adaylık krizi sonrası liste krizi de patlak vermişti. Küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'nu daha fazla vekil alabilmek için sıkıştırırken CHP'de büyük bir kaos yaşandı. 4 kez ertelenen toplantı sonunda gerçekleşti ve 1 saat sürdü. Toplantı sonrası CHP'de milletvekili adayları listesi şekillenmeye başladı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 11:47
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CHP’de il il milletvekili adayı listesi belli oldu! Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti... Mustafa Sarıgül sürprizi

Siyasi partilerin 14 Mayıs seçimlerine katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri için belirlenen süre saat 17.00'de dolacak.

YSK'nın seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyor.

Bu sabah CHP Parti Meclisi'nin toplanması sonrası, milletvekili adaylarının isimleri belirlenmeye başladı.

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CHP’de il il milletvekili adayı listesi belli oldu! Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti... Mustafa Sarıgül sürprizi

7'li koalisyonda yer alan CHP ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. DP, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını CHP listelerinden gösterecek.

CHP'nin Erzincan'daki birinci sıra adayıysa Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül olduğu belirtildi.

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CHP’de il il milletvekili adayı listesi belli oldu! Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti... Mustafa Sarıgül sürprizi

ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu

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CHP’de il il milletvekili adayı listesi belli oldu! Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti... Mustafa Sarıgül sürprizi

KAYSERİ
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış

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CHP’de il il milletvekili adayı listesi belli oldu! Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti... Mustafa Sarıgül sürprizi

KIRKLARELİ
1. Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl