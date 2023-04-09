CHP'de il il milletvekili adayı listesi belli oldu! Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti... Mustafa Sarıgül sürprizi | 7'li koalisyonda listeler tamam

Yedili koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan adaylık krizi sonrası liste krizi de patlak vermişti. Küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'nu daha fazla vekil alabilmek için sıkıştırırken CHP'de büyük bir kaos yaşandı. 4 kez ertelenen toplantı sonunda gerçekleşti ve 1 saat sürdü. Toplantı sonrası CHP'de milletvekili adayları listesi şekillenmeye başladı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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