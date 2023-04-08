DSP neden Erdoğan’a destek verdi? Türkiye’nin çembere alınma planı nedir?

Bunlar yani AB ile o zaman başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun imzaladığı bir anlaşma var 72 maddelik. Bu anlaşmanın son 2 maddesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uygulatmadı. Orada terörle mücadele AB kurallarına göre yapılacak. Bunun yanında Kıbrıs'taki Rumları tanıyacaksınız maddesi vardı. Tabi biz bunları meşru olarak tanırsak Mavi Vatan diye bir şey kalmıyor. Türkiye Akdeniz Körfezi'ne hapsoluyor ve 1 gram petrol arama hakkınız olmuyor. İşte bunları için Ahmet Davutoğlu, başbakanlıktan ayrılmak zorunda kaldı. İşte şimdide olduğu yer belli.