DSP neden Erdoğan’a destek verdi? Türkiye’nin çembere alınma planı nedir?
Dün Türkiye’de siyaseten sıcak gelişmelerin yaşandığı bir zaman dilimi oldu. AK Parti heyeti ile görüşen Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, parti toplantılarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Peki DSP’nin desteğinin perde arkası nedir? Kıbrıs mesajları ne anlama geliyor? Türkiye’nin çembere alınma planı nedir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Hakkı Öcal ve avukat Pınar Bektaşoğlu değerlendirdi.
Hakkı Öcal'dn canlı yayında dikkat çeken analiz:
"Bölgemizde bir gelişme yaşanıyor. Yani İran'ı karıştıracaklar, Suriye ve Irak'ın işi zaten bitti. Son 2/3 gün Suriye'de oluşturulmak istenen ABD'nin desteklediği SDG adıyla bilinen terör yapısının Irak gidip gelmesine dikkat edilmelidir. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın evlat edindiği sözde lider Mazlum Kobani saldırıya uğradı uğramadı bunu konuşuyoruz.
Ama artık şu kesinleşti ki Suriye'deki PKK oluşumunun AND'nin oradaki müttefiklerinin bir ayağı Süleymaniye'dedir. Irak'taki Kürdistan yapılanmasının içindeki Talabani grubunda. Yani onları birleştirmeye hazırlanıyor. İran sürekli olarak parçalanma tehdidiyle karşı karşıya ve İran'daki yöneticiler akıllarını başlarına toplamadılar. Her an bu gelişime dahil olabilirler.
Bu durumda geriye bir tek Türkiye kalıyor. Burada yapılmak istenen projenin adı 4 parçalı Kürdistan'ın birleştirmektir. Ne orada adı geçen Kürdistan Kürdistan'dır ne orada adı geçen Kürtler onların zannettiği Kürtlerdir. Çünkü Iraklı Kürtlerin Irak'a Suriyeli Kürtleri Suriye'ye Türkiye'deki Kürt kardeşlerimizin Türkiye'ye olan bağı hep biliyoruz. Ama birileri 1915 yılından ABD'nin oluşturduğu 4 Kürdistan'ın birleştirme projesinin peşinde.
Burada bu projenin amacı İsrail'i korumaktır. Bu cepheler karşılıklı olarak oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitim-ekonomi politikaları DSP'lilerin hoşuna gitmeyebilir ama gitmez de tabi yoksa o zaman tek parti olur. Ama ülkenin içinde olduğu farklı bir durum var. Ortak olan AB ve Pazar olan Türkiye vardı Ecevit zamanında ve bunu siyasi olarak emperyallere karşı kullandı.
Bunlar yani AB ile o zaman başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun imzaladığı bir anlaşma var 72 maddelik. Bu anlaşmanın son 2 maddesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uygulatmadı. Orada terörle mücadele AB kurallarına göre yapılacak. Bunun yanında Kıbrıs'taki Rumları tanıyacaksınız maddesi vardı. Tabi biz bunları meşru olarak tanırsak Mavi Vatan diye bir şey kalmıyor. Türkiye Akdeniz Körfezi'ne hapsoluyor ve 1 gram petrol arama hakkınız olmuyor. İşte bunları için Ahmet Davutoğlu, başbakanlıktan ayrılmak zorunda kaldı. İşte şimdide olduğu yer belli.
Gençler bunu iyi anlamalı şu anda Türkiye'deki yönetim neye direniyor ve DSP kimi neden destekliyor iyi anlamalı. Bu oluşumu başka türlü okumanın anlamı yok. Ecevit'in milliyetçiliği ve anti emperyalist tavrı ortadır. Ecevit'in tam bağımsız demokratik Türkiye diye sloganı vardır. DSP'nin Erdoğan'a desteğini genç arkadaşlarımız çok iyi anlamalı."
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