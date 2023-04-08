Romanlar ile İftar Buluşması’nda Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen Romanlar ile İftar Buluşması’nda konuştu. Başkan Erdoğan seçimlerde başarı hanelerine yeni yıldızlar ekleyeceklerini ifade ederken Roman vatandaşlara da "Sosyal medyada yayılan ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadeleriyle seslendi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"nda programında önemli açıklamalarda bulundu.
"AYRIMCILIKLARI ELİMİZİN TERSİYLE İTTİK"
Toplumumuzda hastalıklı akımlar asla zemin bulmasa da Roman kardeşlerimin zaman zaman sıkıntıyla karşılaştığını biliyorum. Irkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz. Önyargıları kırmak, alışkanlıkları değiştirmek elbette atomu parçalamaktan daha zordur, çetindir, daha fazla vakit alır.
Yaradanı severiz yaradandan ötürü diyerek Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik. Roman kardeşlerimize yönelik, haksız bakış açısının önlenmesinde aşama kaybettik. Romanlarla ilgili bir sorun, sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. İşe ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yollarını açtık. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda Roman kardeşlerimizi destekledik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi açtık.
8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ
25 illerimizin valiliklerinde sizlerin sesi soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz.. Kuracağımız müzenin çalışmaları devam ediyor. 8 Nisan tarihini Romanlar Günü ilan ederek ülke genelinde kutlanmasını sağladık. Bu vesile ile tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kalkınma ajanslarımız, KOSKEB ve İŞKUR aracılığıyla Roman kardeşlerimizi ticari, mesleki ve ekonomik açıdan destekliyoruz. Okul öncesinden üniversiteye kadar Roman çocuklarımıza sahip çıkıyoruz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ihtiyaç duyduğunuz her konuda sizlerin yanındadır. Sosyal konut projelerimizle Roman vatandaşlarımızı huzurlu, modern ve nezih evlerine kavuşturuyoruz. Bugüne kadar 5 bin 133 konut, park, bahçe, spor alanlarıyla yapıp Roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6 bin 700 Roman kardeşimizin evini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine takdim ettik. Bu çabalarımızda da maalesef muhalefetin eleştirilerine hedef olduk.
SORUNLARINIZIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Rantsal dönüşüm gibi iftiralarla projelerimize takoz koymaya kalktılar. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. 85 milyonun hiçbir ferdinin dayanıksız, sağlıksız yapılarda hayatını sürdürmesine gönlümüz razı değildir. Her Romana Bir Yuva hedefiyle bundan sonraki çalışmalarımızı çok daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Roman vatandaşlarımızın haklarını ve sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizler çocukluk çağlarımızdan bugüne biriz, beraberiz ve kader arkadaşıyız.
KİBİR KULELERİNE ASLA BOYUN EĞMEDİK
Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük. Türkiye'nin en sancılı dönemlerine beraber şahitlik ettik. Öz yurdumuzda kimi zaman parya muamelesine maruz kaldık. Kimimiz inancından dolayı, kimimiz kılık kıyafetinden dolayı, kimimiz dış görünüşünden dolayı, sırf dayatılan kalıplara uymadığı için yok saydılar, dışladılar, adeta ademe mahkum ettiler. Kendilerine hak gördükleri çoğu şeyi bizlere layık görmediler. Aba altından sopa gösteren kibir kulelerine asla boyun eğmedik.
Hakkamız olanı almak ve korumak için 'bu ülkede biz de varız' demek için çok çetin mücadeleler verdik. Bugün hayal dahi edilemeyen yerlere ulaştık. Türkiye'yi sadece elit, beyaz, bir avuç mutlu azınlığın ülkesi olmaktan çıkardık. Bu ülkenin Romanların da vatanları olduğunu, Romanların da bu ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu kabul ettirdik. İnşa ettiğimiz Türkiye, her türlü ayrımcılığın dışlandığı kuşatıcı bir Türkiye'dir.
BAŞARI HANEMİZE YENİ YILDIZLAR EKLEYECEĞİZ
Noksanlarımız, yapmak isteyip de yapamadıklarımız da olsa da bu Türkiye 20 yıl öncesinden çok daha özgür, adaletli, vicdanlı hepimiz için daha yaşanabilir bir Türkiye olmuştur. Hiç şüphesiz bu hepimizin ortak başarısıdır. Bu Roman kardeşlerimizin de başarıdır. İnşallah 14 Mayıs'ta bu başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Türkiye'yi inşallah her alanda hep beraber bir üst lige taşıyacağız.
Türkiye Yüzyılı'nın romanını da siz kardeşlerimizle birlikte yazacağız. Elde ettiğimiz kazanımlara güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bugüne kadar bu kardeşinize sizler yoldaşlık yaptınız. Ta Kasımpaşa Kulaksız'dan bugüne kadar. İBB'den beri bizi asla yanlız bırakmadınız. Hep yanımızda oldunuz. Sırt sırta vererek nice badireler atlattık, nice zorluğun üstesinden beraber geldik. Türkiye'nin bugünlere gelmesinde sizlerin çok büyük emeği var. Her birinize dayanışmanız, ahde vefanız, kadirşinaslığınız için teşekkür ediyorum. Sizlerden 14 Mayıs'ta yine çok güçlü bir destek bekliyorum. Ben Roman kardeşlerimin samimiyetine güveniyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Her birinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla.
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