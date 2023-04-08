Romanlar ile İftar Buluşması’nda Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar

8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ

25 illerimizin valiliklerinde sizlerin sesi soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz.. Kuracağımız müzenin çalışmaları devam ediyor. 8 Nisan tarihini Romanlar Günü ilan ederek ülke genelinde kutlanmasını sağladık. Bu vesile ile tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kalkınma ajanslarımız, KOSKEB ve İŞKUR aracılığıyla Roman kardeşlerimizi ticari, mesleki ve ekonomik açıdan destekliyoruz. Okul öncesinden üniversiteye kadar Roman çocuklarımıza sahip çıkıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ihtiyaç duyduğunuz her konuda sizlerin yanındadır. Sosyal konut projelerimizle Roman vatandaşlarımızı huzurlu, modern ve nezih evlerine kavuşturuyoruz. Bugüne kadar 5 bin 133 konut, park, bahçe, spor alanlarıyla yapıp Roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6 bin 700 Roman kardeşimizin evini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine takdim ettik. Bu çabalarımızda da maalesef muhalefetin eleştirilerine hedef olduk.

SORUNLARINIZIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Rantsal dönüşüm gibi iftiralarla projelerimize takoz koymaya kalktılar. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. 85 milyonun hiçbir ferdinin dayanıksız, sağlıksız yapılarda hayatını sürdürmesine gönlümüz razı değildir. Her Romana Bir Yuva hedefiyle bundan sonraki çalışmalarımızı çok daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Roman vatandaşlarımızın haklarını ve sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizler çocukluk çağlarımızdan bugüne biriz, beraberiz ve kader arkadaşıyız.