Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! Başakşehir-Kayaşehir metrosunda ilk sürüşten kareler...

Başkan Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreni yaptığı açıklamaların ardından metronun ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Kayaşehir Merkez durağından Şehir Hastanesi durağına geldi. Metro istasyonunda Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi alan Erdoğan, ardından üzerinde ülke genelinde yapılan şehir hastanelerinin görselleri ile "Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir." sözünün yazılı olduğu duvar önünde fotoğraf çektirdi. İşte o anlar...