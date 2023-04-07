Sağlıkçılarla iftar programında Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında açacağız

Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaşın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Savaş kıvılcımının ülkemize sıçramasına izin vermedik. 3 ay gibi bir sürede Murat Dilmener ve Pakize Öz hastanesini gerçekleştirdik. Burada her türlü donanım var. Çalışmalarımızı Rusya Ukrayna arasında sürdürüyoruz. 6 Şubat sabahı tarihimizin en kara günlerinden birisini yaşadık.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir.