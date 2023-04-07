Sağlıkçılarla iftar programında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında açacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlıkçılar ile buluştuğu iftar programında konuştu. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir." ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız." dedi. Diğer yandan istihdam mesajı veren Başkan Erdoğan, “Yeni katılımlarla sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz. 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz” açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin ise 28 Nisan’da hizmete gireceğinin müjdesini verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlıkçılar ile buluştuğu iftar programında konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:
Bugün burada sağlık teşkilatımızın her kademesinde görev yapan arkadaşlarımızla bir aradayız. Yurt içi ve yurt dışında görev yapan sağlık personelimize selamlarımı gönderiyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza ülkemize sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum.
"SALGIN DÖNEMİNDE HİÇBİR VATANDAŞIMIZI ÇARESİZ BIRAKMADIK"
Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınından, dünyayla birlikte biz de olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımdan bizden zengin ülkelerde yaşanan vahim görüntüler ülkemizde yaşanmadı.
Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaşın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Savaş kıvılcımının ülkemize sıçramasına izin vermedik. 3 ay gibi bir sürede Murat Dilmener ve Pakize Öz hastanesini gerçekleştirdik. Burada her türlü donanım var. Çalışmalarımızı Rusya Ukrayna arasında sürdürüyoruz. 6 Şubat sabahı tarihimizin en kara günlerinden birisini yaşadık.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir.
"ŞEHİR HASTANELERİMİZİN FAYDASINI GÖRDÜK"
Şehir Hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük. Salgın günlerinde büyük bir ihtiyacı karşılayan şehir hastanelerimiz depremde yaralanan kardeşlerimizin tedavisinde de çok kritik rol oynadılar. Toplamda 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanemiz şuan vatandaşlarımıza en üst standartta sağlık hizmeti veriyor. Bölgede 124 kamu hastanemizin 13'ü ağır hasarlıdır bunlardan biri de tamamen yıkılmıştır. Sağlam hastanelerimizde hizmete devam ederken 22'si halen aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk.
(Şehir hastaneleri) Kimi çevrelerin mesnetsiz saldırılarına rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz.
"50 BİNİN ÜZERİNDEKİ KAYBIMIZIN İÇİNDE 505 SAĞLIK PERSONELİMİZ VAR."
u anda aramızda can kayıplarını yaşayan kardeşlerimiz var. Bütün bunlara rağmen onlar mücadeleyi devam ettirdiler. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki kaybımızın içinde, 505 de sağlık personelimiz bulunuyor. Depremzedelerimizle birlikte görevli kamu personelimizin gösterdiği olağanüstü çabanın şahididir. Sağlık ordumuzla en ön safta yer aldık. 212 UMKE ve 112 acil sağlık aracımız yanında 16 bine yakın UMKE ve 112 acil sağlık personelimizle, insanımızın yanındaydık. Halen 7 bin 731 depremzedemiz yatarak tedavi görüyor. Şehir hastanelerimiz depremde yaralanan kardeşlerimizin tedavisinde kritik rol oynadılar. Kimi çevrelerin saldırılarına rağmen bu sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz.
"28 NİSAN'DA YENİ ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR"
Deprem bölgesinde 7.5 milyon afetzede insanımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunduk. 122 bin 316 sağlık personelimiz depremzedelerimize hizmet vermektedir. 28 Nisan'da Kocaeli'nde yeni şehir hastanemizi açacağız. İnşa çalışmalarımıza iftira atanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Kimi insan iş yapar, kimisi de laf, dedikodu yapar. İstismar peşinde koşanlar bugüne kadar kaybetmiştir. Biz nasıl salgında rekor sürelerde hastaneleri devreye aldıysak, şimdi de söz verdiğimiz projeleri zamanında devreye alıp açacağız. Son düzenlemelerle sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesinden karşılıyoruz. Taban ödeme de tanımladık. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdik.
"42 BİN 500 SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ"
Ek gösterge düzenlemesiyle sağlık personeline 600 puanlık artış sağladık. Son sınıf öğrencilerine asgari ücret seviyelerinde ödeme yapıyoruz. Sözleşmeli çalışan personelimize kadro verdik. Bundan sonra da sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. Atamayı deprem bölgesindeki illere yapacağız.
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