Mescid-i Aksa İmamı Sabri A Haber’e konuştu: Teravih namazından yaşanan vahşi bir saldırıydı

İsrail'in Ramazan ayıyla birlikte Mescid-i Aksa'daki saldırıları tüm İslam aleminin tepkisini çekti. Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'e özel açıklamalarda bulundu, ibadet eden Müslümanların vahşice hedef aldığını vurguladı, "İsrail'in amacı Mescid-i Aksa'yı bölmek" dedi. Sabri, Filistinlilere desteğinden ötürü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

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