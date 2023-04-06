Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce gerilimi tabana yansıdı! CHP’liler Memleket Partisi standına saldırdı

İNCE ŞU İFADELERİ KULLANDI:

Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştı.

Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır.

"ALTILI MASA PATLAYACAK DİNAMİT GİBİ"

Bu gelişmeler sonrası bir canlı yayına konuk olan Muharrem İnce "Altılı Masa hiç güven vermiyor, her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık. Kaçlı olduğu da karışık. Oradan iş çıkmaz." ifadelerini kullandı.

İnce ayrıca küçük ortakları da hedef alırken "Yüce divana göndereceğim dediği Babacan'ı ve çapsız bakan dediği Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Dışarıda teklif yapılmış gibi konuşmalar yapıyor Amaçları ikna değil, imha. Ama ben imha olmayacağım" ifadelerini kullandı.