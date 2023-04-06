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Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce gerilimi tabana yansıdı! CHP'liler Memleket Partisi standına saldırdı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce gerilimi tabana yansıdı! CHP’liler Memleket Partisi standına saldırdı

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Bakanı Muharrem İnce arasında yaşanan gerginlik parti tabanlarına da yansıdı. Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı'na ait stantta duran görevliler CHP'li isimlerin saldırısına uğradı. Yaşanan olayda tartışma yaşanırken görüntüler kameralara yansıdı. İşte detaylar...

HDP ve PKK'nın yanı sıra altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etmiş ve ikili görüşme sonrası basın toplantısı düzenlemişti.

"HOŞ GELDİNİZ GÜLE GÜLE"

Basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Hoş geldiniz, güle güle" diyen Muharrem İnce adeta "Gel bakalım Muharrem" söyleminin intikamını Kılıçdaroğlu'ndan aldı.

KILIÇDAROĞLU: TEKLİF YAPTIK UZLAŞAMADIK

Bu görüşme sonrası ikili arasında karşılık söylem savaşları başlarken Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında Muharrem İnce'ye ittifak teklif ettiklerini ancak uzlaşamadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Biz üzerimize düşeni yaptık ama uzlaşamadık" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE HEMEN YALANLADI

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası gözlerin çevrildiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den açıklama gecikmedi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı, "Bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmadı. dedi.

İNCE ŞU İFADELERİ KULLANDI:

Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştı.

Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır.

"ALTILI MASA PATLAYACAK DİNAMİT GİBİ"

Bu gelişmeler sonrası bir canlı yayına konuk olan Muharrem İnce "Altılı Masa hiç güven vermiyor, her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık. Kaçlı olduğu da karışık. Oradan iş çıkmaz." ifadelerini kullandı.

İnce ayrıca küçük ortakları da hedef alırken "Yüce divana göndereceğim dediği Babacan'ı ve çapsız bakan dediği Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Dışarıda teklif yapılmış gibi konuşmalar yapıyor Amaçları ikna değil, imha. Ama ben imha olmayacağım" ifadelerini kullandı.

CHP'LİLER MEMLEKET PARTİSİ STANDINA SALDIRDI

İki isim arasında tansiyon giderek yükselirken bu gelişme parti tabanlarına da yansıdı. CHP'li isimler Beykoz'da bulunan Memleket Partisi standına saldırdı. Yaşanan olayda tansiyon yükselirken CHP'li isimler hakaret içeren ifadeler kullandı.

CHP’liler Memleket Partisi standına saldırdı CHP'LİLER MEMLEKET PARTİSİ STANDINA SALDIRDI
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