CHP-ABD hattında "14 Mayıs" hazırlığı mı? ABD'nin 14 Mayıs planı ne? Perde arkasını A Haber'de anlattı

NEREDE KALDI DEMOKRASİ GELENEĞİ?

Onlar açısından mesele, bir Erdoğan düşmanlığı ya da Erdoğan'a karşı yapılan bir takım ithamlar olarak görülse de mesele Türkiye meselesi.... Müdahaleyi Erdoğan'a yapmıyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında nerede kaldı demokrasi geleneği? Türkiye'de bir seçim süreci var. Burada Türk halkının vereceği bir irade var. Neden bu iradeyi etkilemeye, manipüle etmeye yönelik bir takım hamlelerde bulunuyorsunuz? Bu ABD'nin ortaya koymuş olduğu büyük bir ayıp...

Büyükelçi meselesi, ne yazık ki bu bugüne has bir durum değil. Yani gerek Cumhuriyet tarihinde, gerek Osmanlı dönemindeki istikrarsızlık süreçlerinde bu kişilerin ülkeyi dizayn etmek için bir takım roller üstlendikleri ve görevlerinin dışında bir takım fonksiyonlar ürettikleri görülüyor. Büyükelçiler iki devlet arasında bir barış elçisi... Şu an ortay koydukları durumla bir gerilim ortaya çıkarıyorlar. Türkiye'deki ana siyaseti manipüle etmeye çalışıyorlar.

MAKSADINIZ NE?

Ne yazık ki söylemeliyim; YPG/PKK terör örgütü geçmişte yapmış olduğu terör eylemleri ile Türk ve Kürt'ün arasını açmaya çalışırdı. Şu an bakıldığı zaman Büyükelçi'nin yapmış olduğu da bundan farklı bir şey değil. Mevcut gergin siyasete müdahale etmeye çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Maksadınız Türkiye'yi bir dost ve müttefik olarak görmek mi yoksa Türkiye'yi güdülebilen bir proxy devlet haline dönüştürmek mi?

Zaten gerilim bundan kaynaklanıyor. Türkiye'nin Batı'dan kopmak gibi bir niyeti yok. Ne Millet İttifakı'nda böyle bir yaklaşım var ne Cumhur İttifakı'nda böyle bir yaklaşım var. Ama bu şekilde Türkiye'nin onurlu bir işbirliği arayışı var.

Türkiye'ye güdülebilen bir devletmiş gibi davranmaya başladıkları zaman bu tepki çekiyor. ABD'de büyük bir akıl tutulması var. Bununla Türkiye'deki siyaseti manipüle etmeye çalışıyorlar. Yaptıkları Türkiye'yi dizayn etme değil ABD'ye zarar. Yaklaşım hataları var. Kavramsal ve kurgusal tohum bozuklukları var. Coğrafyadaki ABD aleyhine gelişen jeopolitik fotoğraflara iyi bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Bugün Çin, İran ve Suudi Arabistan'ı barıştırabiliyorsa,Suudi Arabistan bugün Şangay Beşlisi'ne girmeye dair bir takım iradeler üretiyorsa bunda ABD'nin hatalarına bakmasında bir fayda var...