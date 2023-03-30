2023 seçimlerini yedili koalisyon kazanırsa neler olacak? Avukat Serkan Toper: En büyük sevinç ABD’de yaşanır

"MİLLİ BİR GÖREV ADDEDİYORUM"

Kandil'den yedili koalisyona gelen destek açıklamaları var. "AK Parti ve MHP'ye verdiğiniz her oy PKK'ya sıkılan bir mermidir" gibi açıklamalar geliyor. Burada bir vatandaş olarak Cumhur İttifakı'na oy vermeyi milli bir görev olarak addediyorum.

PARİS'TE BÜYÜK SEVİNÇ OLUR

Altılı koalisyon kazanırsa Paris'te büyük bir sevinç yaşanır. Afrika'da Fransa'nın önüne set koyan Türkiye'den çok rahatsızlar. Orada siyasi askeri ve ticari etkimizin artması onları mutsuz ediyor.