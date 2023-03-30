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2023 seçimlerini yedili koalisyon kazanırsa neler olacak? Avukat Serkan Toper: En büyük sevinç ABD'de yaşanır

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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2023 seçimlerini yedili koalisyon kazanırsa neler olacak? Avukat Serkan Toper: En büyük sevinç ABD’de yaşanır

Seçimlere kısa bir süre kala PKK'nın siyasi kolu HDP aday çıkarmayacaklarını açıklarken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu. Sonrasında ise HDP kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla gireceklerini açıklarken skandal bir seçim bildirisine imza atıldı. HDP tarafından açıklanan bildiride KHK'ların iptali, özerklik, din dersinin kaldırılması, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin "siyasi tutuklu" adı altında salıverilmesi ve FETÖ-PKK medyasının geri iade edilmesi gibi maddeler yer aldı. Avukat Serkan Toper A Haber ekranlarında yedili koalisyonun seçimleri kazanması durumunda Türkiye'de neler yaşanacağına yönelik tahminlerde bulundu. İşte detaylar...

2023 seçimlerine az bir süre kalırken PKK'nın siyasi kolu HDP, seçimlerde aday çıkarmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.

SKANDAL BİLDİRİ AÇIKLANDI

Hakkında açılan kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti ile birlikte girme kararı alan HDP, seçim bildirgesini açıkladı.

Bildirgede 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan KHK'ların iptali, özerklik, din dersinin kaldırılması, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin "siyasi tutuklu" adı altında salıverilmesi ve FETÖ-PKK medyasının geri iade edilmesi gibi maddeler yer aldı.

ALTILI KOALİSYON KAZANIRSA NELER OLACAK?

Yaşanan bu büyük skandal sonrası yaşanan süreci ve yedili koalisyonun seçimi kazanması durumunda yaşanabilecekleri yorumlayan Avukat Serkan Toper çarpıcı ifadeler kullandı.

"MİLLİ BİR GÖREV ADDEDİYORUM"

Kandil'den yedili koalisyona gelen destek açıklamaları var. "AK Parti ve MHP'ye verdiğiniz her oy PKK'ya sıkılan bir mermidir" gibi açıklamalar geliyor. Burada bir vatandaş olarak Cumhur İttifakı'na oy vermeyi milli bir görev olarak addediyorum.

PARİS'TE BÜYÜK SEVİNÇ OLUR

Altılı koalisyon kazanırsa Paris'te büyük bir sevinç yaşanır. Afrika'da Fransa'nın önüne set koyan Türkiye'den çok rahatsızlar. Orada siyasi askeri ve ticari etkimizin artması onları mutsuz ediyor.

ALMANYA - İNGİLTERE - KATAR

Almanya'da ve İngiltere'de de bir sevinç olur. Katar onların en büyük yatırımcısı. Türkiye'ye de yatırım yapmaya başlamışlar. Bundan sonra derece rahatsız oluyorlardı. Bu yatırımları engellemeye çalışıyorlardı.

TERÖR DEVLETİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKACAK

İçerideki HDP çok mutlu olacaktır. Suriye ve Irak'ta Türk askerinin çekilmesini şart koştular. Orada bir terör devleti kurulmasının önü açılacağı için inanılmaz sevineceklerdir.

EN BÜYÜK SEVİNÇ ABD'DE YAŞANIR

En büyük sevinç ise ABD'de yaşanacak. Biden "Muhalefeti destekleme kararı almıştık. Darbe ile başaramadık. Tankların önüne yattılar izin vermediler. Ekonomiden vurmaya çalıştık başaramadık. Pandemiyi de fırsata çevirip evrensel iktisat ekonomi politikalarını alt üst eden bir tam bağımsız ekonomi modeline vesile olduk" diyordu.

TÜRKİYE SURİYE VE IRAK'TAN ÇEKİLECEK

Artık terör devletinin kurulması konusunda bir sorun yok. Çünkü Türkiye, Suriye ve Irak'tan çekilecek. Özerk yönetimler şartını da yerine getirecekler.

RUSYA'YA AMBARGO UYGULAYAN BİR TÜRKİYE

Ankara merkezli siyaset yok. Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolleri de yok. Akşener'in söylediği gibi batıdan yana tam tavır almış, kendi aleyhinde olsa bile Rusya'ya ambargo uygulamış bir Türkiye istiyorlar.

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