Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: YSK’nın karaları aleyhine AYM’ye başvurulamaz

"YSK KARARI ALEYHİNE AYM'YE BAŞVURULAMAZ"

Başkan Erdoğan'ın adaylığı üzerinden yürütülen tartışmaya dair A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'ne konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Zaten benim yerime Anayasa konuşmuş. Anayasa'da hüküm çok net bir şekilde yer almakta ve 'YSK kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz' ifadeleri yer almakta. Bizim hukuk sistemimizde seçim süreçlerinde son sözü YSK söyler. Bu kararlar da kesin kararladır. Kesinleşmiş aday listesi de yayımlandı. YSK bir kısa karar verdi. Bunda da bütün itirazları da reddettiğini de ifade etti. Zannediyorum önümüzdeki hafta başında da ayrıntılı gerekçeli kararı da açıklar YSK. Bu itirazların neye işaret ettiğini görmüş oluruz. İtiraz etmek isteyenlerin itirazını da AYM, muhtemelen Anayasa'nın 79. Maddesinin 2. Fıkrasına göre bu başvuruyu kabul edilmez bulacaktır." dedi.