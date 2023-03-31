Defne hastanesi üzerinden algı operasyonu! Pandemi döneminde İstanbul'da 2 dev hastane 45 günde tamamlandı

İYİ Partili Turhan Çömez’in attığı iftira ile başlayan Defne Hastanesi algı operasyonu gerçeğin ortaya çıkmasıyla son buldu. Hastane için çalışmalar 5. günde devam ederken 60 günde tamamlanması planlanıyor. Hatırlanacağı üzere pandemi döneminde İstanbul'da 2 dev hastane 45 günde tamamlandı. İşte A Haber’in algı operasyonuna karşı gerçekleri ekran taşıdığı görüntüler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN